Dresden

Der Schlaf ist ein Rätsel, und entsprechend groß ist die Faszination, die von ihm ausgeht: Nicht nur wird der Schlaf als Bruder des Todes bezeichnet, weil er ohne Träume dem absoluten Nichts gleichkommt. Vor allem aber galt der Schlaf bereits in der Antike als Freund der Musen, schließlich kann man in ihm abtauchen und ist für den Gang der Welt, ihre Anforderungen und Hierarchien für die Dauer des Schlafes unerreichbar, vollkommen frei.

Das Dazwischen als Prinzip

Der große Gleichmacher Schlaf spielt die zentrale Rolle in dem politisch-subversiven Kunst-Stück, das derzeit im Dresdner Kunstverein am Neustädter Markt aufgeführt wird, kuratiert von Gwendolin Kremer. Wer das Schaufenster der Galerie passiert, sieht: nichts. Das Glasfenster wird in Gänze von einer riesigen nichttransparenten Folie bedeckt, auf der, um 180 Grad gedreht, der abgedunkelte leere Innenraum der Galerie zu sehen ist. Boden und Wände stehen auf dem Kopf, die Farbigkeit ist invertiert, kein Attribut gibt den Ort des Geschehens preis. Allein, das verfremdete und reduzierte Interieur-Bild wird von zwei schlafendenden Männern bevölkert. Vollkommen zufrieden und selbstvergessen haben sie ihre Körper der Länge nach zum Schlafen ausgestreckt und scheinen sich selbst der Komik – und Tragik – ihres Schlafplatzes keineswegs bewusst.

Anzeige

Bei den beiden schlafenden Gestalten handelt es sich um die Schöpfer der Arbeit, die in Dresden ansässigen Künstler Paul Barsch (*1982) und Tilman Hornig (*1980). Der Titel des Werkes, „4:49“, verweist auf die Schwellenzeit zwischen Nacht und Tag, in der es nicht mehr ganz dunkel, aber auch noch nicht hell ist. Es ist dieses Dazwischen als Prinzip, das die beiden Künstler interessiert. Welche Freiheiten und neue Sinnfelder ergeben sich beim Gang jenseits etablierter Bereiche und definierter Kunstformen? Zwischenbereiche von Installation, Performance und Medienkunst haben die beiden Künstler bereits in gemeinsamen Ausstellungsprojekten als Künstlerkollektiv New Scenario ausgelotet, die neueste Arbeit für den Kunstverein setzt diesen Weg fort.

Weitere DNN+ Artikel

Kritischen Tiefenbohrung

Die Präsentation im Schaufenster wird ergänzt durch Beiträge auf den Social Media-Kanälen des Kunstvereins. Da sind zum Beispiel kurze Filme zu sehen, wie die beiden schlafenden Gestalten auf riesigen Händen getragen werden. Bilder zeigen, wie ihre stillgestellten Körper das Zifferwerk von Uhren besetzen. Stop the clocks – aus der Zeit gefallen.

Es ist, als würden uns Barsch und Hornig unter die Oberfläche schauen lassen, hinter einen Vorhang. Doch der vermeintliche Sneak Peek ins Innere gibt keine Sensationen preis, lediglich den Blick auf zwei schlafende junge Männer. So intim dieser private Einblick auch sein mag – was auch immer in den Köpfen der beiden Künstler vorgeht, ihre Fantasien und Träume bleiben für Außenstehende unzugänglich.

In diesem Dualismus von Innen und Außen, Zeigen und Verbergen, von vermeintlicher Enthüllung und unüberschreitbarer Grenze offenbart die neue Arbeit von Paul Barsch und Tilman Hornig ihr kritisches Potenzial. In einer Gesellschaft und Kunstwelt, die vom Paradox aus ritualisiertem Haschen von Aufregern und Skandälchen – Betrug am Publikum! Etikettenschwindel! Werteverfall! – und der gleichzeitigen Predigt absoluter Freiheit bestimmt wird, ist der Geschmack von angeblicher Enthüllung und Entrüstung schal geworden.

In einer Gesellschaft, die Leistung und Produktivität goutiert und so die Schraube zwischen Stress und Entspannungsindustrie zur Optimierung der „Work-Life-Balance“ immer weiter anzieht, wird der Anblick zweier friedlich Schlafender und ihr Innehalten zur kritischen Tiefenbohrung.

bis 16. August: Ausstellung 4:49 im Kunstverein Dresden, Neustädter Markt 8 sowie im Internet und in den sozialen Medien.

Informationen sind online abrufbar unter www.kunstvereindresden.de

Von Teresa Ende