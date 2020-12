Dresden

Die Werke Thomas Reichsteins erfreuen sich in Dresden großer Beliebtheit – nicht nur bei Kunstfreunden, auch bei Kriminellen. Regelmäßig werden seine Skulpturen geklaut, aber glücklicherweise immer wieder gefunden. „Ich fahre alle zwei Jahre durch die Polizeireviere und hole mir meine Skulpturen ab.“

Einer seiner größten „Fans“ ist wohl Nicodemo R. Der 47-Jährige wurde im Oktober zu zwei Jahren und vier Monaten verurteilt, weil er neben Fahrrädern und Buntmetall auch eine Skulptur Reichsteins von dessen Terrasse gestohlen hatte.

Geld für Crystal : „Keine Kunst sondern einfach nur Metall “

Gestern wurde am Amtsgericht über eine weitere Anklage verhandelt. Am 8. August 2020 hat er gemeinsam mit Robert W. – beide vorbestraft ohne Ende – zwei Reichstein-Skulpturen vom „Fährgut“ und der Terrasse des Ateliers geklaut. Die Diebe fuhren nachts mit dem Transporter vor und luden die Werke ein – beide lebensgroß, Pi mal Daumen jeweils 80 Kilo schwer und 12 000 Euro teuer.

„Ich war vom Wert selbst überrascht, für mich war das keine Kunst, sondern einfach nur Metall“, sagte Nicodemo R. Das sollte verhökert werden, um an Geld für Crystal zu kommen. Pech: Zeugen beobachteten sie und riefen die Polizei. Beide wurden festgenommen und landeten in Haft – wo sie eineinhalb Jahre bleiben. Nicodemo R. wohl länger, da ist noch das Urteil vom Herbst und es sind noch weitere Anklagen in Arbeit.

Von ml