Kunst, Umweltbildung und Honig: Die Palais.Bienen in Dresden sind zurück

Nach der erfolgreichen Premiere beim Palais Sommer im vergangenen Jahr in Dresden kehren nun die Palais Bienen zurück. Die Bienenbeuten sind unterhalb des Japanischen Palais auf den Elbwiesen aufgestellt und schon von weitem ein Hingucker. Denn Kunststudent Josef Panda (21) hat sie mit Acrylmarker vornehmlich schwarz-weiß im Comic-Stil gestaltet.

Die Motive nehmen im weitesten Sinn das Thema Nachhaltigkeit und Ökosystem auf. Jeder könne individuell Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zeichnungen sehen. Auf diese Weise erzählen die Bienenbeuten viele verschiedene Geschichten. „Da einzelne Segmente, aus denen eine Bienenkiste besteht, auch entfernt werden, konnte ich keine großflächigen Bilder machen, sondern habe es so gestaltet, dass jedes Segment für sich stehen kann“, erklärt der junge Künstler.

Ende der Woche ziehen Bienen ein

Ende der Woche – wenn es hoffentlich ein bisschen wärmer ist – sollen die vier Bienenvölker einziehen und mit ihrer Arbeit loslegen können. „Bienen fliegen ab 15 Grad Celsius“, erklärt Sebastian Habel, Mitbegründer der Bienenkollektiv eG. Er sieht für die Insekten in der Umgebung des Japanischen Palais genug Nahrung. „Von hier aus können die Bienen die Lindenblüte, die Kastanienblüte und jede Menge Löwenzahnblüten abgreifen“, nennt der Imker Beispiele.

Das Bienenkollektiv vermietet Honigbienenvölker und Wildbienenhotels vornehmlich an Unternehmen, aber auch an interessierte Privatleute, die etwas für die Biodiversität tun wollen. Die Interessenten bieten die geeigneten Blühflächen und zahlen einen monatlichen Mietpreis an das Bienenkollektiv.

Das kümmert sich um alles bis zum fertigen Honig. „Da steckt viel Arbeit dahinter – von Holzarbeiten über den Wachskreislauf bis zu Hygienemaßnahmen und natürlich das Honigschleudern und Abfüllen“, so Sebastian Habel. Den Honig bekommen die Mieter – abzüglich des Futters für die Bienen. Die brauchen ja einen gewissen Teil des Honigs, um über den Winter zu kommen.

Mit dem Honigkauf Palais Sommer unterstützen

„Der Honig von den Palais Bienen wird zugunsten des Palais Sommers verkauft, der am 16. Juli beginnt. Und zwar vor Ort zu den Veranstaltungen. Man kann den Honig aber auch über die Website des Palais Sommers erwerben“, kündigt Nele Loeper, Verantwortliche für das Projekt Palais.Bienen an.

Der Honig, den die Bienen am Elbufer produzieren, wird zugunsten des Palais Sommers verkauft. Quelle: Anja Schneider

Den Stadthonig vom vergangenen Jahr und weitere Bienenprodukte kann man bereits jetzt im Rahmen der Palais Sommer Crowdfunding Kampagne, die am 5. Mai startete, bekommen (https://www.startnext.com/palaissommer). Wer den Bienen etwas Gutes tun möchte, hat bis zum 2. Juni die Möglichkeit, dies mittels einer Spende auf Startnext zu tun.

„Die Unterstützung via Crowdfunding wird sogar mit tollen Dankeschöns wie dem Honig, Bienenwachstüchern oder Bienenhotels belohnt. Außerdem können Jutebeutel, Palais.Gemälde, von der evangelischen Behindertenhilfe handgefertigte Keramiktassen und mehr erworben werden“, zählt Nele Loeper auf.

Wissenswertes rund um das Thema Bienen

Das Bienenkollektiv habe darauf geachtet, dass die Bienenhotels so gefertigt sind, dass die Bienen, aber auch andere Insekten wirklich etwas mit der ihnen angebotenen Behausung anfangen können, betont Sebastian Habel. So müssen zum Beispiel Löcher senkrecht zur Faserrichtung in den Holzblock gebohrt werden. Der wiederum sollte möglichst aus Hartholz, das nicht so zum Splittern neigt, bestehen. Denn sonst können sich die Wildbienen an den abstehenden Splittern die Flügel verletzen.

Noch mehr Wissenswertes zum Thema Bienen und Insekten sowie zur Arbeit eines Imkers können die Gäste des Palais Sommers im Rahmen von Bienenkundeveranstaltungen erfahren. Die gibt es mit dem Start der Freiluft-Veranstaltungen jeden Sonnabend und Sonntag ab 15 Uhr auf den Elbwiesen unterhalb des Japanischen Palais. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Von Catrin Steinbach