Lokales Bildung - Kulturwerkschule Pieschen startet im August Die Hürden sind genommen.Im August wird die Kulturwerkschule Pieschen die ersten Kinder unterrichten. Interimsstandort ist zum Start eine kleine Schule am Weißen Hirsch. Das nehmen viele Eltern gern in Kauf. Sie sind vom Konzept überzeugt.

ie Kulturwerkschule Pieschen wird in den ersten Jahren als Interimslösung in einem Gebäude am Weißen Hirsch in der Luboldtstraße starten. Ein eigenes Schulgebäude in Pieschen entsteht erst noch. Quelle: Anja Schneider