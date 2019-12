Kulturhauptstadt 2025: Ein Blick in das Dresdner Bewerbungsbuch „Bid Book“

Dresden

Noch heißt es warten. In wenigen Tagen, am 12. Dezember, fällt in Berlin die Entscheidung, welche deutschen Städte tatsächlich die Möglichkeit bekommen, 2025 Europas Kulturhauptstadt zu werden. Dresden rechnet sich mit seiner Kandidatur trotz der sieben Mitbewerber (davon zwei aus Sachsen: Chemnitz und der Geheimfavorit Zittau) gute Chancen aus.

Mehrere Ideen, die ihren Charme haben

Bleibt zuvor noch ein detaillierter Blick auf das 60 Seiten starke Dresdner Bewerbungsbuch, das sogenannte Bid Book. Darin finden sich Ideen, die ihren Charme haben und bis 2025 ihre Umsetzung finden sollen. Kleine Auswahl gefällig? Das Eisenbahndepot des Verkehrsmuseums an der Nossener Brücke wird neues Kulturzentrum für den Stadtteil Plauen – mit Ateliers, Freiflächen und offenen Werkstatträumen. Außerdem soll die Stadt eine Vaporetto-Linie bekommen, angelehnt an die venezianischen Wasserbusse.

Zusammen mit den Städtischen Bibliotheken will Dresden ein Festival und einen jährlichen Förderpreis für Kinderliteratur ins Leben rufen. Dank umgenutzter Linienbusse soll eine rollende Musikschule entstehen, mit der das kommunale Heinrich-Schütz-Konservatorium mobile Probenräume und Tonstudios in die Kieze bringt. Und entlang des Flusses will die Stadt einige historische Elbebäder wiedereröffnen.

„Fair in Dresden “ als etwas bekannterer Plan

Dazu gesellen sich schon etwas bekanntere Pläne, wie das Vorhaben „Fair in Dresden“, das die kommunale Kulturförderung anschieben und bis 2025 realisiert sein soll. Besagte Förderung soll bis dahin um mindestens 1,6 Millionen Euro angehoben sein, die jährliche Kostenentwicklung durch eine festgelegte Erhöhung der institutionellen Förderung um 5 Prozent pro Jahr angeglichen werden.

Auch bereits bekannt, nichtsdestotrotz passend: dass in der ehemaligen Fabrikantenvilla am Eingang zum Areal des Kulturkraftwerks Mitte das erste Interkulturelle Zentrum Dresdens entstehen soll.

Manche Vorhaben wirken jedoch wie „Fremdkörper“

Es finden sich jedoch auch Vorhaben, die die Stadt zwar explizit in ihre Bewerbung aufgenommen hat, die dort aber wie ein Fremdkörper wirken. Auf die Frage, welche Infrastrukturprojekte „im Zusammenhang mit der Aktion ’ Kulturhauptstadt Europa’“ noch umgesetzt werden, antwortet die Stadt mit einer Zehn-Punkte-Liste. In der findet sich als größter Investitionshappen der Neubau des Verwaltungszentrums am Ferdinandplatz. Dessen Finanzumfang von 139 Millionen Euro ist größer als der der anderen neun Vorhaben der Liste zusammen (von Robotron-Kantine bis Musik-Kulturzentrum Cotta).

Aber so kommt man halt auf eine knappe Viertelmilliarde als Gesamtsumme für die Projekte. Warum das Verwaltungszentrum genannt ist? Es werde „ein zentraler Ort des Ankommens, der Verständigung und des Austauschs mit der Stadtgesellschaft sein“, weiß das Bid Book zu berichten und bezeichnet den Bau als „moderne Agora für Bürgeranliegen, bürgerschaftliches Engagement und Bürgerbeteiligung“. Das ist feiner Werbesprech, der einen Verwaltungsbau anpreist. (Kleiner Gimmick: Hannover geht als Bewerber sogar mit dem Slogan „ Agora of Europe“ ins Rennen.)

Neue Facette: 2020 können sich die Stadtteile und Ortschaften als Kulturhaupt-Stadtteil bewerben

Diese Überhöhung ist vor allem auch deshalb ärgerlich, weil in anderer Hinsicht beispielsweise die Stadtteilorientierung als ausgesprochene Stärke der Dresdner Kandidatur daherkommt. Dem soll auch noch eine neue Facette hinzugefügt werden, indem sich 2020 alle Stadtteile und Ortschaften als einer von zehn Kulturhaupt-Stadtteilen 2025 bewerben können, die dann jeweils ein EU-Land als Gast einladen. So kommt der europäische Gedanke direkt an in den Vierteln. Entscheiden soll über die Sieger übrigens ein Jugendkuratorium und ein öffentliches Voting.

Nicht nur hier greift das, was die Stadt „das partizipative Moment“ der Bewerbung nennt. Ähnlich läuft das in diesem Jahr schon in der Kulturhauptstadt Rijeka in Kroatien, wo 27 Stadtteile und Vororte mit je einem der 27 EU-Mitgliedsstaaten in einen kulturellen und politischen Austausch treten.

Beim Thema Stadtteile zeigen sich auch Unschärfen

Dennoch zeigen sich beim Thema Stadtteile auch Unschärfen. „Bis 2025 möchten wir in jedem Stadtteil ein Kultur- und Nachbarschaftszentrum etablieren.“ Tatsächlich in jedem? Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) hatte im Juli im DNN-Sommerinterview schon wissen lassen, dass sie an dieser Stelle nachbessern will und dabei Kaditz-Mickten, Leubnitz-Neuostra, Plauen, Strehlen und Reick genannt. David Klein, Leiter des Kulturhauptstadtbüros Dresden 2025, präzisierte auf DNN-Anfrage dieses Vorhaben ein wenig: „Bis 2025 soll jeder Stadtteil Dresdens über Räume verfügen, welche die Funktion von Kultur- und Nachbarschaftszentren erfüllen können“, schrieb er. Was nicht unbedingt heiße, dass neu gebaut werden müsse.

Anderen Aussagen mangelt es wiederum anders an Klarheit – wie die Auflistung, die dem Satz folgt: „ Dresden hat in den vergangenen 15 Jahren überdurchschnittlich in seine kulturelle Infrastruktur investiert.“ Als Beispiele werden danach nämlich neben klar kommunalen Projekten wie Kraftwerk Mitte und Kulturpalast auch das Residenzschloss und das Militärhistorische Museum angeführt, für die aber der Freistaat respektive die Bundeswehr die Etats bereitstellten.

Es besteht die Gefahr, die Kultur zu banalisieren

Im Bid Book werden Begrifflichkeiten wie „X-Kultur“ in die Debatte geworfen, die Stadt spricht von einem „radikal erweiterten Kultur- und Wissenschaftsbegriff“, von der „Auflösung von Grenzen in Forschung, Bildung, Sozialem, Sport, Politik und Kultur zu einem gleichrangigen Aktionsfeld der öffentlichen Gesellschaft“. Die Krux liegt hier, ähnlich wie bei der Beschwörung von 560 000 potenziellen Kulturhauptstadtbotschaftern, im Allumfassenden. Alles und jeder soll Kultur werden. Darin lauert die Gefahr, sie zu banalisieren – selbst in der besten Absicht, den Kulturzugang in jeder Formso demokratisch wie möglich herzustellen.

Die Rolle, in der das Dresdner Bewerberteam die Stadt sieht, ist vor allem auch die „als Vorreiter eines neuen europäischen Heimatverständnisses“. Das schließt („ Dresden als Heimat der Diskussionskultur“!) reichlich Debatten ein, Kritik daran inklusive, wie beim geplanten und dann doch abgesagten Streitgespräch zur Kunstfreiheit im Oktober im Kulturpalast. Die AfD, die unter anderem die Existenz des Europäischen Zentrums der Künste in Hellerau in Frage gestellt hatte, gab laut Kulturhauptstadtbüro trotz vorheriger Absprachen keine Rückmeldungen mehr.

Fazit: Fokus auf die Stadtteile ist die Stärke der Bewerbung

Fazit: Kein Blick in die Kristallkugel, was Dresdens Chancen betrifft. Der Fokus auf die Stadtteile ist die Stärke der Bewerbung. Ihre Schwäche: ein gewisses Übermaß.

Doch was passiert nun eigentlich mit all den Plänen, falls der 12. Dezember für Dresden trotz aller Hoffnungen Endstation der Bewerbung hieße? Auf eine entsprechende DNN-Anfrage schrieb David Klein: „Wir werden dem Stadtrat in diesem Fall einen Beschlussvorschlag unterbreiten, welche Projekte und Strategien aus Sicht der Kulturverwaltung fortgeführt werden sollten. Dem Inhalt dieser Vorlage möchte ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.“

Von Torsten Klaus