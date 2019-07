Dresden

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) zieht im DNN-Sommerinterview Bilanz über mehr als die Hälfte ihrer Amtszeit. Sie erklärt, warum es richtig war, die Musikschule zu kommunalisieren und die Volkshochschule ins Zentrum zu holen.

Sie sind mit dem Ziel angetreten, den Ausgleich bei der Finanzierung zwischen Hochkultur und freier Szene gerechter zu gestalten. Nach mehr als der Hälfte Ihrer Amtszeit: Wo steht die Kulturszene jetzt?

Annekatrin Klepsch: In der Politik muss man dicke Bretter bohren. Insofern sieht man die Ergebnisse der eigenen Arbeit erst nach zwei bis drei Jahren. Wie jetzt an der Sicherung des ehemaligen Gebäudes der Kleinen Szene für den Villa Wigman für Tanz e. V. Die Stadt hat das Gebäude vom Freistaat erworben und der Stadtrat den Erbbaupachtvertrag bestätigt. Das ist ein wichtiger Meilenstein für die Sicherung der Probenräume für die freie Tanzszene.

Darüber hinaus ist es gelungen, 500 000 Euro vom Bund im Programm Tanzfonds Erbe mittels eines gemeinsamen Antrags des Wigmanhaus e. V., des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau und des Kulturamtes einzuwerben.

Das ist ein Beispiel. Geht es jetzt fairer in der Kulturszene zu als vor Ihrem Amtsantritt?

Ein zweiter Punkt ist die Sanierung der Scheune, die wir jetzt im Haushalt unterbringen konnten. Das war überfällig und ist entscheidend für die Klubkultur und die Stadtteilkultur. Wir haben auch schon vor zwei Jahren den Stadtrat von der Erweiterung des Palitzschhofes in Prohlis überzeugen können. Viele kleine Sachen konnten wir auf den Weg bringen.

Der Etat für die Kommunale Kulturförderung der freien Träger ist von 2018 zu 2019 um 600 000 Euro gewachsen. Wir sind zwar noch nicht am Ziel. Aber wir haben dem Stadtrat mit dem Konzeptpapier „Fair in Dresden“ einen Weg aufgezeigt, wie Kultur von Vereinen und freien Künstlern besser und gerechter gefördert werden kann. Honoraruntergrenze, Tarifentwicklung und Räume sind wichtige Punkte. Das Thema „Fair in Dresden“ thematisieren wir deshalb auch im Bewerbungsbuch unserer Kulturhauptstadtbewerbung Dresden 2025.

Der Kulturpalast marschiert von Besucherrekord zu Besucherrekord. Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Stadthalle?

Ich würde nicht von einer Stadthalle sprechen. Das wird dem Haus in seiner Funktionalität nicht gerecht. Mit der Mischung unterschiedlicher Institutionen haben wir einen Treff für verschiedene Interessengruppen geschaffen. Das wird durch die Veranstaltungen im großen Saal potenziert. Das Versprechen, den Dresdnern den Kulturpalast mit dem Saal für alle musikalischen Genre zurückzugeben, haben wir eingelöst.

Es sind neue Kooperationen entstanden, zwischen Philharmonie und Bibliothek, aber auch Philharmonie und Herkuleskeule. Zu den klassischen Sinfoniekonzerten kommt das Stammpublikum, das uns die Treue hält. Aber bei den Familienkonzerten oder Konzerten mit Neuer Musik kommen Menschen aus sehr unterschiedlichen sozialen Milieus in den Kulturpalast. Wir verfolgen mit Konzerten des Heinrich-Schütz-Konservatoriums oder dem Wettbewerb für Laienchöre auch einen partizipativen Ansatz, bei dem die Besucher nicht nur Musik, sondern die eigenen Verwandten auf der Bühne erleben können.

Chefdirigent Michael Sanderling verlässt die Philharmonie, Marek Janowski kommt. Was erwarten Sie vom Wechsel am Pult?

Ich freue mich, dass mit der Wiederkehr von Marek Janowski die Entwicklung des Orchesters weiter voran gebracht wird. Das Beethoven-Jahr 2020 wird ein Höhepunkt sein. Michael Sanderling hat mit Schostakowitsch einen Schwerpunkt gesetzt und wird die Dresdner Philharmonie als Gastdirigent im März 2021 dirigieren. Ihm bin ich sehr dankbar, dass er das Orchester während der Kulturpalast-Sanierung durch anstrengende Interimsspielzeiten geführt hat.

Für die Unterhaltungsmusik soll der Kulturpalast eine Schallschleuse erhalten, damit beim Aufbau der Bühne die Anwohner nicht gestört werden. Wie ist der Stand?

Das ist ein sehr komplexes Problem. Die Philharmonie ist bei der städtischen Gesellschaft KID eingemietet. Die Betreibung des Kulturpalastes als Haus für alle ist eine kostenintensive Angelegenheit. Unser Ziel muss es sein, neben den eigenen Veranstaltungen der Philharmonie mit der Vermietung des Saales an Dritte Einnahmen zu erzielen.

Nun gibt es aber auch Baugenehmigungen, die es Investoren ermöglicht haben, Wohngebäude hinter dem Kulturpalast zu errichten. Die Herausforderung besteht darin, die Funktionalität des Konzertbetriebes im Kulturpalast nicht einzuschränken. Dafür wurden verschiedene Varianten geprüft. Fest steht: Eine Großraumentladehalle kommt finanziell und genehmigungsrechtlich nicht in Betracht. Wir erstellen jetzt mit den Erfahrungen bei der Bespielung des Kulturpalastes ein Mobilitätskonzept und ein Lärmschutzgutachten. Die Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen. Dann sehen wir weiter.

Heißt das, der Bau einer Schallschleuse für nur einen Sattelschlepper ist gestoppt?

Das ist so.

Wird das Kraftwerk Mitte so gut angenommen wie der Kulturpalast?

Das Kraftwerk Mitte hat eine sehr gute Entwicklung genommen. Der Stadtrat hatte eine kulturelle Entwicklung des Geländes beauftragt. Neben Staatsoperette und theater junge generation haben wir die Außenstelle unserer Musikschule Heinrich-Schütz-Konservatorium untergebracht. Der Freistaat verlagert seine Puppentheatersammlung ins Kraftwerksgelände, die Drewag ist ein sehr kooperativer Partner für die Kultur. Vom neuen Medienzentrum profitiert auch die freie Kulturszene. Die Fabrikantenvilla wird für ein Projekt Interkulturelle Arbeit saniert. Noch steht das Areal nur eingeschränkt zur Verfügung, weil sich vieles im Bau befindet. Aber der Zuspruch ist ähnlich gut wie beim Kulturpalast.

Mit Wolfgang Schaller verlässt eine Institution die Staatsoperette. Was erwarten Sie von dem Wechsel in der Intendanz?

Mit Wolfgang Schaller wurde ein renommierter Intendant verabschiedet, der großen Anteil daran hat, dass es das Ensemble der Staatsoperette noch gibt und dass der Neubau realisiert wurde. Mit der neuen Intendantin Kathrin Kondaurow wird der Generationswechsel am Haus eingeleitet. Ich freue mich, dass sich daraus neue Kooperationen und Impulse ergeben, beispielsweise mit dem Heinrich-Schütz-Konservatorium und der Produktion „Emil und die Detektive“ im nächsten Sommer.

Wann fusionieren Staatsoperette und theater junge generation?

Wenn man unter einem Dach vier Bühnen und mehrere Probebühnen hat, dazu gemeinsame Werkstätten, dann ist es naheliegend, sich die Prozesse und Arbeitsabläufe anzuschauen. Das passiert gegenwärtig, jedoch nicht als Fusion, da beide Häuser bereits jetzt nachgeordnete Abteilungen des Kulturamtes sind. Ich hätte mir einen gemeinsamen Eigenbetrieb vorstellen können, aber das war nicht mehrheitsfähig. Das Modell, das wir jetzt besprechen, sieht einen Theaterbetrieb mit drei Abteilungen und zwei Intendanzen vor. Also die Säulen Staatsoperette, theater junge generation und kaufmännische Direktion und Verwaltung. Es handelt sich nicht um ein Modell mit einem Generalintendanten, sondern ist angelehnt an den Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater.

Die Kulturhauptstadtbewerbung wird mit einem millionenschweren Investitionspaket unterstützt. Ist die Kultur die Gewinnerin der nächsten Haushaltsjahre?

Die meisten aufgezählten Investitionsprojekte beruhen auf Stadtratsbeschlüssen, die bereits getroffen wurden, zum Beispiel Fernsehturm, Palitzschhof, Scheune-Sanierung oder Villa Interkultur.

Und die Robotronkantine?

Das ist ein neues Projekt. Weil Dresden als Kulturstadt im Vergleich gut aufgestellt und ausgestattet ist, wollen wir uns keine neuen Leuchtturmprojekte leisten. Mit der Lingnerstadt entwickeln wir einen neuen Stadtteil, mit dem gewissermaßen der Wiederaufbau der Altstadt nach 1945 abgeschlossen wird. Dort besteht die Möglichkeit, einen kleinen Leuchtturm in Sachen Kunst, Kultur und Wissenschaft zu setzen.

Die Robotron-Kantine hat einen hohen Identitätswert für viele Dresdnerinnen und Dresdner. An vielen anderen Stellen hat es Abriss und zum Teil ideenlose Investorenarchitektur gegeben. Wenn es gelingt, die Robotron-Kantine als Ort der Kunst und Wissenschaft wiederzubeleben, stärkt das die Identifikation mit dem gesamten Stadtteil.

Steht denn schon fest, was in die Kantine einzieht? Das Kunsthaus und ein Future Lab?

Das sind für uns wichtige Projekte, mit denen wir uns noch im Annäherungsprozess für ein Betreiber- und Nutzungskonzept befinden.

Bei den Investitionen wird auch das ehemaligen Gebäude des theaters junge generation in Cotta erwähnt. Was soll denn dort entstehen?

Der ursprüngliche Plan sah vor, das Gelände an einen Investor zu verkaufen. Nun steht das Bühnengebäude unter Denkmalschutz. Deshalb hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, alternative Nutzungen zu prüfen. Hochbauamt und Kulturamt haben gemeinsam die Konzeptidee eines Zentrums für Popularmusik mit weiteren Nutzern erarbeitet. Der Baubürgermeister hat dazu für Herbst eine Vorlage angekündigt. Bedauerlich finde ich, dass das Werkstattgebäude abgerissen werden soll, obwohl wir dringend Raumbedarf für Ateliers haben.

Die Stadt investiert viel Geld in die Kultur, trotzdem reicht es nicht. Wo sehen Sie Nachholebedarf?

Nachholebedarf gibt es neben der Förderung der Freien Szene bei der Entwicklung der städtischen Einrichtungen, so auch bei den Technischen Sammlungen. Der Innenhof ist einsturzgefährdet, der Hofkeller muss saniert werden. Die Sammlungen und wir haben die Idee eines Gartens der Wissenschaften entwickelt. Aber dafür brauchen wir die Mittel für die Sanierung und für den Garten. Vor uns steht auch die Aufgabe, ein zentrales Depot für die städtischen Museen zu entwickeln.

Nachholebedarf sehe ich auch bei den Stadtteilkultureinrichtungen. Nach der Wende wurden eine ganze Reihe Kulturhäuser geschlossen. Jetzt gibt es einen Bedarf für wohnortnahe Stadtteilzentren. Strukturentscheidungen aus den 90er Jahren müssen wir auf den Prüfstand stellen und uns überlegen, wo wir nachsteuern müssen. Das gilt für Kaditz-Mickten, Leubnitz-Neuostra, Plauen genauso wie für Strehlen und Reick. Mein Ziel ist es auch, den Club Passage in Gorbitz wieder als Stadtteilkultureinrichtung zu konzipieren. Dieses Haus kann mehr leisten als eine Außenstelle der Jugendkunstschule zu sein.

Das Heinrich-Schütz-Konservatorium ist kein Verein mehr, sondern ein städtischer Eigenbetrieb. Wie hat sich die Musikschule entwickelt?

Die Kommunalisierung war überfällig und richtig. Die Musikschule muss nicht mehr Jahr für Jahr Geld beantragen, sondern hat Planungssicherheit für Personal und Unterricht. Die Vergütung der Honorarkräfte konnte vergangenes Jahr auf durchschnittlich 25 Euro pro Stunde angehoben werden.

Auch dort wird es eine weitere Entwicklung geben, abhängig davon, wie viel Geld uns der Stadtrat zur Verfügung stellt. Die Nachfrage gibt uns recht: Rund 7000 Schüler lernen an der Musikschule, die Projekte an Schulen und Kitas mit eingeschlossen. Die Kooperation mit dem städtischen Eigenbetrieb Kindertagesstätten läuft sehr gut. Die Musikschule bereichert die kommunale Bildungslandschaft in Dresden. Die vielen Leistungen im Bereich Ensemble, Gruppenunterricht und Leistungsförderung können besser als städtische Musikschule erbracht werden.

Eine andere Schule hat finanziellen Mehrbedarf angemeldet. Wie geht es der Volkshochschule seit dem Umzug ins Stadtzentrum?

Der Umzug von Seidnitz an den Postplatz war überfällig und aus bildungspolitischer Sicht die richtige Entscheidung. An diesem zentralen Standort mit sehr guter Anbindung an Bahn und Bus konnten wir neues Publikum gewinnen. In Seidnitz hatte die Volkshochschule als Verein eine Mietsubvention im städtischen Schulgebäude, jetzt zahlen wir eine Realmiete. Das sind zusätzliche Kosten von fast 500 000 Euro pro Jahr und ich bin dem Stadtrat für diese Unterstützung dankbar. Bei uns ist die Volkshochschule ein Verein und kein Eigenbetrieb oder ein städtisches Amt wie in anderen Großstädten. Die Honorarkräfte haben ein Recht auf angemessene Honorierung, wir konkurrieren um gute Dozenten und die Lehrkräfte für bestimmte Kurse wandern sonst in die staatlichen Schulen ab. Wir können aber auch nicht permanent an der Gebührenschraube drehen. Es ist unser erklärtes Ziel, allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Wissensvermittlung und beruflicher Fortbildung zu ermöglichen. Das kostet Geld.

Thema Kulturhauptstadt: Was macht Dresden besser als die Mitbewerber?

Wir entwickeln unsere Bewerbung mit sehr vielen Akteuren aus der Stadt. Wir haben Projekte identifiziert, die unsere Stadt dauerhaft bereichern werden. Und wir haben mit „ Dresden – Neue Heimat 2025“ ein Motto, an dem man sich reiben kann. Wir leben miteinander Kontroversen, um über die Zukunft dieser Stadt ins Gespräch zu kommen.

Wo muss Dresden noch zulegen?

Eine Kulturhauptstadtbewerbung ist ein singuläres Ereignis für jede Verwaltung und ein permanenter Lernprozess. Ich möchte eine Einladung an alle Dresdnerinnen und Dresdner aussprechen: Ab 11. Oktober zeigen wir im Hygiene-Museum eine große Ausstellung, die durch Kurator Michael Schindhelm im Plattform-Prozess mit den Dresdnerinnen und Dresdnern erarbeitet wurde. Aktuell ist bis zum 25. August im Kunsthaus die Ausstellung „Nachbarschaften 2020“ zu erleben, in der thematisiert wird, wie die neue Heimat in Dresden mit neuen Nachbarschaften – vom Kleingärtner bis zum Fußballfan – gefestigt werden kann.

Von Thomas Baumann-Hartwig