Dresden

Lernfähige „Künstliche Intelligenzen“ (KI) könnten künftig in Autofabriken dabei helfen, kleine Lackschäden an neu produzierten Fahrzeugen zu entdecken. Wie das funktioniert, haben fünf zu einem Team zusammengewürfelte Entwickler während eines „Thin[gk]athons“ in Dresden mit ihrem Projekt „Match-Box“ vorgeführt.

Binnen vier Wettbewerbs-Tagen konstruierte das Quintett aus Legobausteinen, Matchbox-Spielzeugautos, Elektronik, Software und Sensoren einen funktionierenden Demonstrator. Der beherrscht das sogenannte „Maschinelle Lernen“. Mittels Bildverarbeitung und anhand von 300 Bildern vorbeifahrender Matchbox-Autos lernte die innovative Messstation, kleinste Fehler im Lack zu erkennen.

Die „Thin[gk] athon“-Jury kürte das Team deshalb am Freitag zum Gewinner des Entwicklungs-Wettbewerbs. „Ziel ist es nun, die Idee weiter zu verfolgen und zu bewerten, inwiefern sie mithilfe des Smart Systems Hub zur Marktreife gebracht werden kann“, betonte Geschäftsführer Michael Kaiser vom Dresdner „Smart Systems Hub – Next Generation IoT“, der den Kontest organisiert hatte.

„Thin[gk]athons“ (übersetzt etwa: „Denkmarathons“) sind ein noch junges Instrument, um rasch zu kreativen Innovationen zu kommen. Die Organisatoren laden dazu Programmierer, Hacker, Bastler und andere kreative Nerds ein. Die Teilnehmer finden sich dann vor Ort zu Teams zusammen, die binnen weniger Stunden oder Tage zu einem vorgegebenen Entwicklungs-Vorhaben rasch Lösungen entwickeln und meist auch noch einen Demonstrator oder Prototypen zum Laufen bringen. Eine Jury kann dann entscheiden, ob sie die originellste, die am meisten praxisorientierte oder raffinierteste Lösung prämiert – und zur Weiterentwickelung in einem Unternehmen empfiehlt.

Von Heiko Weckbrodt