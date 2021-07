Künstliche Intelligenz „Made in Dresden“ – ein Überblick

Dresden

Bosch hat jüngst sein neues Halbleiterwerk eröffnet. Dass die Firma rund eine Milliarde Euro ausgerechnet in Sachsens Landeshauptstadt investiert, ist kein Zufall. „In Dresden trifft modernes Unternehmertum auf wissenschaftliche Exzellenz und industriepolitische Verantwortung“, sagt Harald Kröger, Geschäftsführer von Bosch.

Die neue Chipfabrik von Bosch ist erst Anfang Juni offiziell in Betrieb genommen worden. Quelle: Robert Michael/dpa/Archiv

Die Fabrik stellt Mikrochips für Elektro-Fahrzeuge her, die autonomes Fahren vereinfachen. Die Chips werden durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuert – ein Verfahren, das einen Computer so programmieren will, dass er eigenständig Probleme bearbeiten kann. Das erleichtert und beschleunigt industrielle Prozesse und ist damit sehr attraktiv für viele Unternehmen – auch in Dresden. Einige von ihnen sind Teil von Silicon Saxony, ein Hightech-Netzwerk, das Sachsens Wettbewerbsfähigkeit als Mikroelektronik-Standort in dem Bereich stärken will. Das Projekt vernetzt die Unternehmen untereinander und stellt auch internationale Beziehungen her. Der eigenfinanzierte Verein hat mittlerweile 350 Mitglieder. Wir stellen einige vor.

Wandelbots

Getreu dem Motto „easy going“ vereinfacht das Start-up die Bedienung industriell genutzter Roboter. Im Jahr 2017 gründete ein Team aus sieben wissenschaftlichen Mitar­beitern der Fakultät für Informatik der Technischen Universität (TU) Dresden das Projekt und erhielt zum Start 90 000 Euro von der Stadt. Die aktuell 90 Mitarbeiter aus 14 Nationen haben eine Lösung entwickelt, mit der jeder Mensch, unabhängig vom Bildungsgrad, ei­nen Roboter programmieren kann. So führt der Nutzer mit dem sogenannten Trace Pen in der Hand Bewegungen aus, die der Stift mit Hilfe von 24 Sensoren erfasst. Die dazugehörige Wandelbots-App führt durch den Lernprozess, speichert die Bewegungsabläufe und der Anwender kann sie damit editieren. Aus den erlernten Fähigkeiten entsteht ein Code, den der Roboter ausführen kann. Das Produkt ist seit 2020 auf dem Markt und hat seitdem zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie etwa den „Startup of the Year“-Award.

CeTI an der TU

Frank Fitzek ist Professor an der TU Dresden und Sprecher der universitätsinternen Initiative CeTI (Centre for Tactile Internet with Human-in-the-Loop). Fitzek sagt, KI sei „das Schlagthema der letzten Jahre“. Das 2019 gegründete Projekt forscht an der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine und hat bereits einige Innovationen entwickelt. Ein Beispiel ist der Smart Suit, der dem Nutzer das Surfenlernen erleichtern soll. Der Wellenreiter absolviert seine Trainingseinheit auf einer Surfbrett-Installation, die sämtliche Daten zu Bewegungsabläufen an einen virtuellen Speicherort, die Cloud, schickt. Diese verar­beitet die Daten und der Anwender erhält über Vibrationssensoren ein individuelles Feedback, das ihm hilft, seine Bewegungen zu verbessern.

Die selbe Sensorik kann auch physiotherapeutische Behandlungen erleichtern. Aktuell forschen die Projektmitarbeiter an einer erweiterten Version, da die derzeitige Hardware zu groß ist. Um auch jüngere Menschen für die KI-Forschung zu begeistern, besuchen sie ab September Sachsens Schulen.

Cloud & Heat

Das 2011 gegründete Unternehmen legt einen hohen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Firma mache „nichts Geringeres als den nachhaltigsten Computer der Welt zu bauen“ – so der Manager und Mitgründer Marius Feldmann. KI ist eine sehr rechenintensive Anwendung und die massiven Datenmengen erfordern viel Speicherkapazität – hierfür bietet Cloud & Heat Lösungen. Die Projektmitarbeiter entwickeln Cloud-Infrastrukturen für die KI-Anwendungen ihrer Kunden und managen diese. Die Firma setzt auf nachhaltige Technologien – die Mitarbeiter haben etwa ein System entworfen, das Abwärme aus Rechenzentren in Heizenergie für das Gebäude umwandelt. Derzeit beschäftigt das Projekt rund 100 Mitarbeiter.

Infineon

Die Firma Infineon entwickelt Chips mit eingebetteter KI, die unter anderem in Smartphones mit Gesichtserkennungssensor eingebaut sind. Die sogenannte Edge-KI ermöglicht es, die Daten mit Künstlicher Intelligenz zu verarbeiten, ohne mit einer Cloud zu kommunizieren. Dadurch werden die Anwendungen schneller und vor allem energieeffizienter. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und beschäftigt in Dresden mehr als 2700 Mitarbeiter.

Globalfoundries

Die 2008 gegründete Globalfoundries Fabrik in Dresden ist mit mehr als 3000 Mitarbeitern eines der größten Halbleiter-Werke Europas. Foundries bedeutet im Industriejargon Auftragsfertiger. Das Unternehmen stellt Mikrochips auf einer Siliziumscheibe her. Die Kunden verbauen diese in entsprechende Endgeräte. Weitere Produktionsstätten befinden sich in den USA und in Singapur. Anfang des Jahres hatte Globalfoundries angekündigt, rund eine Milliarde Euro in den Ausbau des Dresdner Werkes investieren zu wollen, um die Kapazität um das zweieinhalbfache zu erhöhen.

Von Mascha Becker