Wohin mit Olive, Zitronenbäumchen, Oleander, Zylinderputzer und all den anderen südlichen Schönheiten, wenn der Winter naht? Dass man solche wärmeliebenden Pflanzen frostfrei über die kalte Jahreszeit bringen muss, will man auch im kommenden Jahr noch Freude an ihnen haben, ist klar. Aber es gibt durchaus Unterschiede in der Frostverträglichkeit und bezüglich der Ansprüche ans Winterquartier.

Darüber und was man bei der Wahl des Winterquartiers beachten muss, haben wir mit Eberhard Siering, Seniorchef der Gartenbaumschule „Pillnitzer Pflanzenmarkt“, gesprochen. Denn er hat ein Faible für mediterrane Pflanzen und sich intensiv mit dem Thema beschäftigt.

Die Faustregel ist: hell und kühl

Die Faustregel lautet, dass mediterrane Kübelpflanzen hell und kühl überwintert werden sollten. Aber was ist „hell“ und was ist „kühl“? Mit „kühl“ ist ein Temperaturbereich zwischen mindestens drei Grad und einem niedrigen zweistelligen Bereich gemeint. Je wärmer es ist, umso heller muss der Überwinterungsplatz sein, so der Fachmann. Wer das Schlafzimmer nicht heizt und dort ein großes Fenster hat, könnte das als Winterquartier nutzen.

Hammerstrauch (Cestrum purpureum, auch Cestrum elegans var. elegans). Er überwintert am besten hell und bei 10 bis 15 Grad. Quelle: Catrin Steinbach

Geeignet sind auch frostfreie helle Hausflure oder – wer hat – der klassische Wintergarten. „Aber nicht, wenn dieser wie ein Wohnraum geheizt und genutzt wird“, schränkt Eberhard Siering ein. Denn dann brauchen die Pflanzen wieder sehr viel Licht und das ist im Winter – zumal bei doppelt oder gar dreifach verglasten Fenstern und vielleicht noch bedecktem Himmel – nicht gewährleistet. Da wären dann Pflanzenlampen nötig.

Bougainvillea mag es hell und um die 10 Grad

„Die Bougainvillea zum Beispiel sollte bei einer Temperatur zwischen 8 und 12 Grad überwintert werden. Ist es kühler, verliert sie ihr Laub und es dauert dann im nächsten Jahr länger, bis sie wieder hübsch wird“, so Eberhard Siering.

Der Chinesische Roseneibisch (Hibiscus rosa-sinensis), der als Zimmerpflanze angeboten wird, kann dagegen aus Erfahrung des Gartenexperten einfach auf dem Fensterbrett in der Wohnung bleiben. Allerdings sollte er nicht gerade direkt über der Heizung stehen.

Pelargonien können zur Not in den dunklen Keller

Pelargonien und Agapanthus überstehen den Winter im dunklen Keller. „Pelargonien schneidet man aber vorher kräftig zurück“, so der Gartenexperte. Die Agapanthusblätter lässt man eintrocknen. „Wichtig ist, dass der Keller nicht zu warm ist, dann könnten die Pflanzen faulen“, weiß Eberhard Siering. Das gleiche ist der Fall, wenn die Erde zu feucht ist, denn die Pflanzen assimilieren ja im Winter nicht, ziehen also auch kaum Wasser. „Mitte/Ende Februar sollte man Agapanthus und Pelargonien aber dann wieder ans Licht holen, sonst dauert es bis weit ins Jahr, bis sie wieder blühen“, gibt der Kübelpflanzengärtner sein Wissen weiter.

Mit seinen karminroten Blüten ist der Zylinderputzer (Callistemon citrinus) ein Hingucker. Er braucht auch im Winterquartier ausreichend Wasser. Quelle: Catrin Steinbach

Kübelpflanzen brauchen im Winterquartier in der Regel nur sehr selten gegossen werden, gerade so, dass der Wurzelballen nicht komplett austrocknet. „Der Zylinderputzer bildet da eine Ausnahme“, sagt der Gärtner. Die Erde der Pflanzen, die eigentlich im Südosten Australiens zu Hause sind, sollte auch im Winterquartier niemals austrocknen. „Oleander und Olivenbaum vertragen es schon eher mal, wenn sie vergessen werden“, sagt Siering.

Strauchbasilikum einfach in die Küche holen

Er regt an, doch auch Strauchbasilikum vom Balkon in die Küche zu holen und so noch ein ganzes Weilchen Blätter zu ernten. Damit er auf dem Fensterbrett gedeiht, braucht er natürlich auch Wasser sowie hin und wieder ein wenig Dünger.

Strauchbasilikum. Es braucht, wenn man noch weit in den Winter hinein Blätter zum Würzen in der Küche ernten möchte, einen warmen, hellen Standort. Die Erde darf nicht austrocknen. Quelle: Catrin Steinbach

Doch wann ist der richtige Zeitpunkt, Kübelpflanzen ins Winterquartier zu holen? Die Bougainvillea ist die erste, die reingeholt werden sollte, wenn sie ihre Blätter behalten soll. Ab dauerhaft acht Grad und darunter leidet sie. Auch Gehölze, die wie Kamelien bereits Blütenknospen für das nächste Frühjahr angesetzt haben, brauchen zeitig Schutz.

Nicht zu früh ins Winterquartier holen

„Alle anderen bei uns nicht frostharten Kübelpflanzen sollte man nicht zu früh ins Winterquartier holen. Sie vertragen durchaus mal einen leichten Nachtfrost von -1 oder -2 Grad Celsius. Erst wenn längere, stärkere Fröste drohen, holt man diese Pflanzen rein“, so Eberhard Siering.

Ganz wichtig ist, die Pflanzen nicht mit Schädlingsbefall ins Winterquartier zu stellen. Denn zum einen ist dort das Bekämpfen von Schädlingen schwierig. „Insektizide wirken erst bei etwa 15 Grad“, erklärt Siering. Außerdem stecken sie schnell alle anderen Pflanzen an.

