Dresden

Seit Jahren wird am Dresdner Zwinger gebaut. Immer stehen dort an irgendeiner Stelle Gerüste. Nach Fertigstellung der Sempergalerie sowie des Französischen Pavillons und der Bogengalerie L, in denen man seit Ende Juni eine Multimedia-Zeitreise in die Zwingergeschichte unternehmen kann, ist nun die Sanierung des Innenhofes an der Reihe. Doch jetzt laufen auch noch am Kronentor – einem der bekanntesten Dresdner Wahrzeichen – Bauarbeiten.

Archäologen ziehen im Innenhof ein Stück weiter

In Vorbereitung der Sanierung des Zwingerinnenhofes suchen Ar­chäologen nach Zeugnissen aus Dresdens Vergangenheit, der Baugeschichte des Dresdner Zwingers und speziell nach den verlorenen barocken Gärten. „Bisher fanden die Grabungen im Quadranten vor der Porzellansammlung statt. Nun werden die Archäologen in Kürze auch den Quadranten vor dem Mathematisch-Physikalischen Salon un­tersuchen. In diesem Zuge wird die Sperrung der Kronentores erforderlich“, erklärt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des zuständigen Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baufällige Decke unterm Kronentor

Die Zeit, in der das Kronentor ohnehin nicht zugänglich ist, werde genutzt, um unter dem Kronentor den Kellerraum zu sanieren. „Die Decke des Kellerraumes ist baufällig und muss erneuert werden“, so der SIB-Sprecher weiter.

Doch weil die Ausgänge aus der Porzellansammlung und dem Mathematisch-Physikalischen Salon ins Kronentor gleichzeitig Fluchtwege sind, musste man sich etwas einfallen lassen. Denn wenn an der Kellerdecke im Kronentor gebaut wird, können die Steintreppen, die von den Ausstellungen in das Kronentor führen, nicht genutzt werden.

Treppe führt jetzt auf die Brücke

Deshalb ist jetzt mit Hilfe eines Gerüstes im Kronentor eine kleine Brücke gebaut worden. Von dieser führt eine Stahltreppe direkt auf die Brücke, die über den Zwingergraben führt. So ist der Fluchtweg aus dem Mathematischen Salon und der Porzellansammlung gewährleistet und untendrunter kann gebaut werden. Laut Alwin-Rainer Zipfl sollen die Arbeiten an der Decke des Kellerraumes „voraussichtlich im vierten Quartal 2021“ abgeschlossen sein.

Eine Treppe führt jetzt aus dem Kronentor auf die Brücke überm Zwingergraben. Quelle: Dietrich Flechtner

Von Catrin Steinbach