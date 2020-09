Kritik von Schulleiter nach neuem Corona-Fall in Dresden

Dresden

An Dresdens Schulen gibt es weitere Corona-Fälle. Wie die Stadt mitteilt, ist der Schüler einer 11. Klasse am Gymnasium Cotta positiv auf Covid-19 getestet worden. In der 25. Grundschule sind seit dem 4. September die Schüler einer 3. Klasse sowie eine Lehrerin und eine Horterzieherin als Kontaktpersonen abgesondert, teilte die Stadt mit. Die 24 Menschen bleiben bis zum 18. September in Quarantäne.

Wie Schulleiter Jürgen Karras vom Gymnasium Cotta auf DNN-Anfrage mitteilte, ist am Montagnachmittag vom Gesundheitsamt Quarantäne für die gesamte Jahrgangsstufe 11 verfügt worden. Davon seien mehr als 100 Schüler betroffen, sagte er. Bis 16. September müssen sie nun zu Hause bleiben, erklärte Karras.

Schulleiter: „Einiges schiefgelaufen“

Karras übte grundsätzliche Kritik an der gegenwärtigen Situation. Bereits zu Beginn der vergangenen Woche sei bekanntgeworden, dass der Schüler Kontakt zu einem Reiserückkehrer hatte. Zwischen Eltern und Gesundheitsamt habe es dann Diskussionen über einen Test gegeben. Dazu hätten sich die Eltern schließlich eigenständig entschieden. Am Montag sei das positive Ergebnis bekannt geworden.

Eine Rückfrage beim Gesundheitsamt, warum ein Test nicht vorgenommen wurde, war am Abend nicht mehr möglich.

„Da ist einiges schiefgelaufen, das war kein Glanzstück“, meinte Karras. Doch der Schulleiter will damit keine Vorwürfe gegen das Gesundheitsamt erheben. „Dort sind wahrscheinlich alle hoffnungslos überlastet, es fehlt an Personal.“ Da müsse „dringend etwas getan werden“, sagte der Schulleiter. „Der Versuch, das Virus mit Bürokratie zu bekämpfen, wird nicht gelingen. Wir erschlagen es nicht mit Formularen.“

Karras geht davon aus, dass es an seiner Schule zunächst keine weiteren Konsequenzen hat, da außerhalb der Klassenräume Maskenpflicht gelte.

Bereits am vergangenen Mittwoch war bekannt geworden, dass sich ein Elftklässler am St. Benno-Gymnasium mit dem Coronavirus infiziert hatte. Insgesamt befinden sich aufgrund dieses Falls bis zum 16. September 110 Personen in Quarantäne (DNN berichteten). Davon betroffen sind 104 Schüler, 3 Lehrer und die Familie des Schülers. Damit müssen in Dresden aktuell rund 250 Schüler zu Hause bleiben.

Drei Kategorien für Kontaktpersonen

Das Gesundheitsamt prüft nach eigenen Angaben bei Bekanntwerden eines solchen Falles die in Frage kommenden Kontakte auf Dauer und Intensität ab. Zugrunde gelegt würden hierfür die Kriterien des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Danach erfolge die Einteilung der Kontaktpersonen nach Kategorien hinsichtlich des Risikos für eine mögliche Übertragung der Erreger. Das RKI hat drei Kategorien aufgestellt, spricht aber von „Hinweisen“, die vor Ort angepasst werden können.

Debatte über Quarantäne-Dauer

In den letzten Tagen hatte sich die Debatte darüber verstärkt, ob eine 14-tägige Absonderung notwendig ist. Das Gesundheitsamt in Dresden räumte auf Anfrage zwar ein, dass derzeit immer neue Erkenntnisse zum Cornavirus SARS-CoV-2 dazukommen würden. Das Amt stellte jedoch fest: „Aktuell werden Kontaktpersonen der Kategorie 1 für 14 Tage abgesondert.“ In dieser Kategorie spricht das RKI von „engem Kontakt“ und einem „höheren“ Infektionsrisiko. Es geht laut Institut um Personen die unter anderem mindestens 15 Minuten Gesicht-zu-Gesicht-Kontakt hatten. Wer sich „nur“ im selben Raum aufgehalten hat, kann laut RKI auch in Kategorie II eingeordnet werden, für die ein „geringeres Infektionsrisiko“ gilt.

Stadt zieht positive Bilanz zu Maskenpflicht

Eine positive Bilanz konnte die Stadt am Montag für die Umsetzung der Maskenpflicht im Handel und im Nahverkehr in Dresden ziehen. Seit einer Woche droht bei Verstößen ein Bußgeld von 60 Euro. „Bisher mussten in nur sechs Fällen Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden, da sich die Betroffenen weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, teilte Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel ( CDU) mit.

700 Verstöße gegen Vorschrift

700 Verstöße stellten die Bediensteten des Ordnungsamtes seit 1. September fest. Der ganz überwiegende Teil der betroffenen Personen trug dabei seine Mund-Nasen-Bedeckung nicht korrekt, sodass etwa die Nase nicht bedeckt war. Da die Betroffenen ihr Verhalten selbst korrigierten und sich einsichtig zeigten, sei es zunächst bei einer Belehrung geblieben. Im Fall einer wiederholten Feststellung kann auf diese Kulanz jedoch nicht mehr gehofft werden. Weil es sich dann um vorsätzliches Verhalten handele, werde auch das Bußgeld verhängt. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung sei eine wichtige Maßnahme, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Dabei sei darauf zu achten, dass Mund und Nase vollständig bedeckt sind.

