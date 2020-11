Dresden

Im Jugendhilfeausschuss in Dresden war vor kaum zwei Jahren lange genau darum intensiv diskutiert worden. Doch jetzt zeigt sich, dass es wohl wenig genützt hat: Bei der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern sollte nicht zuletzt das Wohl von Kindern geschützt werden. Weil es rechtlich ausgeschlossen war, Jugendhilfebehörden vorab über Abschiebungen zu informieren, blieb es letztlich nur bei Appellen.

Abschiebeversuch nachts um 3 Uhr

So löst jetzt ein aktueller Fall eine Welle von Vorwürfen aus. In der Nacht vom 9. zum 10. November rückte 3 Uhr morgens die Polizei vor einer Jugendhilfeeinrichtung in Dresden an. Abgeholt werden sollte eine 15-jährige Jugendliche. Wie der sächsische Flüchtlingsrat in einem Schreiben an Bildungspolitiker und Stadtverwaltung mitteilte, hält sich das Mädchen derzeit allein mit ihrer Mutter in Deutschland auf – betreut wird der Fall grundsätzlich von einem benachbarten Landkreis, dort gab es aber offenbar keine Unterbringungsmöglichkeit für die Jugendliche.

Die Mutter sei „psychisch schwer angeschlagen“ sowie „latent bis akut“ suizidgefährdet. Zum Hintergrund gehörten hochproblematische familiäre Verhältnisse mit schwerer häuslicher Gewalt durch den Vater und Ehemann, „verbunden mit der – nach unseren Erfahrungen für gesellschaftliche Verhältnisse durchaus nicht unüblichen – Drohung einer Kindeswegnahme im Falle der Rückkehr“, schreibt der Flüchtlingsrat.

Hinweise des Personals ignoriert

Nach dessen Angaben drang die Polizei in die Wohnräume ein, ignorierte die Ablehnung des Personals und den Verweis auf einen fehlenden Durchsuchungsbeschluss sowie dessen Bitte, wenigstens auf den Leiter der Einrichtung zu warten. Die Beamten hätten die Aktion abgebrochen, als sich herausstellte, dass die Mutter an ihrem Wohnort außerhalb Dresdens nicht angetroffen wurde.

Dabei hatte der Dresdner Jugendhilfeausschuss im September 2018 unter anderem beschlossen, „aufenthaltsbeendende Maßnahmen von Minderjährigen“ sollten nur tagsüber von 6 bis 18 Uhr erfolgen, vom Jugendamt in Obhut genommene Jugendliche sollten gar nicht abgeschoben werden, bei vorgesehenen Abschiebungen sollte möglichst durch geschultes Personal eine Prüfung auf eine mögliche Kindeswohlgefährdung erfolgen. In diesen und anderen Punkten blieb jedoch nur der immer wiederkehrende Appell: Der Oberbürgermeister möge bei den zuständigen Landesbehörden auf entsprechende Schritte hinwirken.

Bei der Jugendlichen aus Georgien, die mit einer Sammelabschiebung am 10. November ausgeflogen werden sollte, war es nun schon zum zweiten Mal zu solch einer Aktion gekommen. Bereits Ende August hatte sich ähnliches abgespielt, damals sei sie zurückgebracht worden, als die Mutter nicht anzutreffen war, laut Flüchtlingsrat ebenfalls zur Nachtzeit.

Kritische Sicht in der Stadtverwaltung

Der Vorgang löst auch in der Stadtverwaltung Dresden Kritik aus: Bildungsbürgermeister Jan Donhauser hat über das Schreiben des Flüchtlingsrats am 11. November von dem Vorfall Kenntnis erlangt und „unmittelbar die zuständige Landesdirektion um Aufklärung und Stellungnahme gebeten“. Wichtig sei, so erklärte der CDU-Politiker auf DNN-Anfrage, dass der Vorfall von allen an ihm beteiligten Stellen wie der Landesdirektion und den beteiligten Polizeibehörden „kritisch ausgewertet wird und dann die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden“. Das Jugendamt habe bereits 2018 eine Empfehlung zur Sicherstellung des Kindeswohls bei aufenthaltsbeendenden Maßnahmen veröffentlicht, „die ausdrücklich nächtliche Abschiebungen als kindeswohlgefährdend einschätzt“.

Die Polizeidirektion Dresden unterstütze gemeinsam mit der sächsischen Bereitschaftspolizei Abschiebungen im Rahmen der Amtshilfe für die Landesdirektion Sachsen, hieß es dort auf Anfrage. Die Landesdirektion „bewertet jedoch das Vorgehen der Polizei generell nicht“. Die Abschiebung sei abgebrochen worden, weil „die 15-Jährige beim nächtlichen Aufsuchen durch die Polizei in der Jugendhilfeeinrichtung nicht angetroffen“ worden sei. „Eine Kindeswohlgefährdung ist daher für die Landesdirektion schon deshalb aus dem Polizeieinsatz nicht erkennbar.“

Jörg Eichler vom Flüchtlingsrat erklärte jedoch nach Rücksprache mit dem Leiter der Einrichtung: Die Jugendliche sei anwesend gewesen. Ob die Polizei möglicherweise ihre Aktion abbrach, bevor es zu einer Begegnung kam, ist unklar.

Flüchtlingsrat hält Aktion für „hochproblematisch“

Für den Flüchtlingsrat sind die Aktionen „in mehrfacher Hinsicht hochproblematisch“. Schließlich sollen Jugendliche in solchen Einrichtungen besonderen Schutz erfahren. „In Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe verbieten sich derartige polizeiliche Maßnahmen grundsätzlich“, erklärt der Flüchtlingsrat. Würden uniformierte Polizisten zu jeder Tages- und Nachtzeit in eine Jugendhilfeeinrichtung einrücken, könnte das die Bewohner „mindestens nachhaltig verängstigen und verunsichern, potenziell gegebenenfalls (re-)traumatisieren“. Die Aktion sein „eklatanter Fall von Kindeswohlgefährdung durch hoheitliches Handeln“.

Es sei auch nicht nachvollziehbar, dass die Jugendliche in eine Jugendhilfeeinrichtung aufgenommen wurde, weil ihre Sorgeberechtigten offenbar nicht für eine angemessene Erziehung sorgen können, jetzt aber eine Abschiebung mit ihrer Mutter für möglich gehalten wird. Nach Ansicht des Flüchtlingsrats hat die Aktion zudem ganz klar gegen grundgesetzlichen Schutz der Wohnung verstoßen.

Kinderbeauftragte empört

Auch die Dresdner Kinder- und Jugendbeauftragte Anke Lietzmann sprach von wiederholten Rechtsverstößen. „Selbst wenn es einen stichhaltigen Grund zur Abschiebung des Mädchen in ein aus meiner Sicht unsicheres Herkunftsland gibt, selbst dann steht über diesem Grund ihr Recht auf Kindeswohl und Unversehrtheit.“ Dieses müsse „in einem demokratischen Land wie Deutschland in jedem Fall sicher gestellt werden“. Der Beschluss des Jugendhilfeausschuss müsse dringend nachgebessert werden.

Der Asylantrag von Mutter und Tochter sei vor fast drei Jahren vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ( BAMF) abgelehnt worden, erläuterte die Landesdirektion. Gerichte hätten die Entscheidung auch nach einem weiteren Antrag bestätigt. Beide seien „vollziehbar ausreisepflichtig“.

Die Landesdirektion sei nicht zur Bewertung rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen berufen, sondern vollzieht die Ausreisepflicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Ermessensspielraum gebe es da nicht. Auch die Pandemie stehe der Abschiebung nicht entgegen.

