Kritik an Berufsschul-Reform in Dresden wächst

Dresden

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz hat einen breite Debatte über die künftige Struktur der Berufsschule gewollt – jetzt bekommt der CDU-Politiker sie auch. In Dresden werden immer mehr Stimmen gegen die Reformpläne laut. Es werden Sorgen um den Fachkräftenachwuchs in der Landeshauptstadt laut.

Wegzug von Jugendlichen droht

Mit seinen Plänen riskiert der Freistaat nach Ansicht von Torsten Schulze, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen im Dresdner Stadtrat, gleich mehrere Dinge. „Gewachsene Strukturen werden aufgegeben, die Attraktivität der Schulen leidet und es droht der Wegzug von Jugendlichen in andere Bundesländer“, meint Schulze, der selbstständiger Handwerksmeister ist. Somit könnten junge Menschen der Stadt verloren gehen, die hier als Fachkräfte benötigt werden.

Schulnetzplan soll ab Herbst 2021 gelten

Der Freistaat hatte Anfang März die Pläne für die mehr als 60 Berufsschulen im Land auf den Tisch gelegt. Bis zum Herbst soll darüber diskutiert werden. Dann will das Kultusministerium offiziell die Schulträger dazu anhören, also die Kreisfreien Städte und Landkreise. Im Frühjahr 2021 soll der Schulnetzplan für die Berufsschulen vom Ministerium endgültig festgelegt und ab dem Schuljahr 2021/22 wirksam werden.

Verlagerung von Dresdner Berufsschulen in kleine Städte

Sachsen will mit der Verlagerung von Ausbildungsberufen den ländlichen Raum stärken und Kompetenzen in den Berufsschulen bündeln. Manche Dresdner Berufsschule ist dann nicht mehr wiederzuerkennen. Hunderte angehende Elektroniker oder Mechatroniker sollen vom Beruflichen Schulzentrum für Elektrotechnik in Dresden künftig in Bautzen, Riesa oder Freiberg ausgebildet werden. Touristikkaufleute müssten nach Rodewisch. Land- und Tierwirte aus Altroßthal sollen künftig nach Freiberg, Wurzen oder Löbau.

Frohwieser : Stadt Dresden soll sich positionieren

Im Schatten der Coronakrise blieb das Thema lange Zeit ein Fall für Insider. Inzwischen nimmt die Debatte jedoch Fahrt auf. So hatte in Dresden bereits die Stadtrats-SPD die Verwaltung zum Handeln aufgefordert. „ Dresden muss jetzt bereits sagen, wo für die Stadt die roten Linien sind“, fordert die Bildungspolitikerin der SPD und Fraktionschefin, Dana Frohwieser. Angesichts der massiven Auswirkungen für Dresden hält Frohwieser schon jetzt eine Positionierung der Stadt für notwendig, damit die Haltung in den Entwurf einfließen kann. Bislang mangelt es ihr da an Aktivitäten.

Kritiker haben zusammengetragen, dass angeblich etwa 2000 Ausbildungsplätze von den Kreisfreien Städten in die Kreise wandern, davon allein aus Dresden etwa 1100. Von Ungleichbehandlung ist auch bei Frohwieser die Rede. Sie hat zudem Zweifel, dass die Ziele der Reform erreicht werden. „Jede Lücke wird ein freier Träger füllen, dann kommt in der Region kein Auszubildender an.“

Lehrbetriebe in Dresden , Berufsschule woanders

Das sieht Schulze ähnlich. Er hält es für „völlig absurd“, dass beispielsweise Maßschneider künftig nach Plauen im Vogtland zur Ausbildung sollen. Während hier in Dresden nicht zuletzt mit den großen Kultureinrichtungen von Stadt und Land die Betriebe und Ausbildungseinrichtungen angesiedelt sind. „Der Freistaat muss die Bedenken der Betriebe und Kammern ernst nehmen“, fordert Schulze. Die Grünen wollen, dass Vertreter von Industrie- und Handelskammer sowie Handwerkskammer auch im Bildungsausschuss ihre Ansichten vortragen können. Die Stadt müsse ihre Interessen sichern. Dabei müsse auch an die Millionen-Beträge gedacht werden, die in den letzten Jahren in die Berufsschulstandorte in Dresden geflossen seien.

Schulze verweist bei seiner Kritik auch auf die Haltung in der Wirtschaft. So stellt die Handwerkskammer in einem Positionspapier fest, dass es nach Ansicht der Fleischerinnung Dresden schon von Vorteil wäre, wenn „die Ausbildung für die Berufsgruppe der Bauern, Landwirte und Viehzüchter in unmittelbarer Nähe stattfinden könnte, da sich zukünftig neue Synergien und Potenziale für beide Seiten ergeben können“.

Kurze Wege für Azubis wichtig

Das gleiche Bild bei den Friseuren. Die Innungen Bautzen und Dresden können die Verlagerung nicht nachvollziehen. 146 Ausbildungsplätze soll das Berufsschulzentrum Dienstleistung und Gestaltung in Dresden verlieren. „Bei der Ausbildung im Friseurberuf werden überwiegend junge Frauen – oftmals junge Mütter – ausgebildet, die auf die örtliche Nähe und die kurzen Wege zum Ausbildungsplatz angewiesen sind“, stellt die Handwerkskammer fest.

„Mit dem Wegfall des Berufsschulstandortes in Dresden sieht die Elektro-Innung nachteilige Entwicklungen, da es verstärkt zu einem Wettbewerb zwischen der dualen Berufsausbildung und der gymnasialen Ausbildung kommen wird.“ Und so ließe sich die Liste fortsetzen. Das Handwerk verweist auf bisherige Investitionen in Standorte und problematische Nahverkehrsverbindungen.

Stärkere Belastungen für Lehrlinge

Ganz deutlich wird die Kritik in einem Brief der Friseurinnung Dresden an das Kultusministerium. „Der Vorschlag, die Friseurausbildung nach Meißen zu verlagern, ist in unseren Augen willkürlich“, heißt es darin unmissverständlich. In der Innung herrsche das Gefühl, als „Lückenfüller zu fungieren, der die leeren Klassenräume im BSZ Meißen füllt“. Die Innung fürchtet um die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe, wenn Mindestausbildungsvergütung, Blockunterricht und Fahrtkosten die Belastungen hochtreiben.

Innung in Dresden , Schule im Vogtland

In die gleiche Kerbe schlägt die Innung des Bekleidungshandwerks Dresden. In Ostsachsen gebe es 54 eingetragene selbstständige Maßschneider, davon 24 in Dresden. Die Dresdner Innung sei die einzige für die Maßschneider in Sachsen. Theaterwerkstätten aus Leipzig und Cottbus würden ihre Lehrlinge nach Dresden entsenden, mit Werkstätten in anderen Bundesländern gebe es Gespräche. In Dresden gebe es Anschluss ans Studium für Kostümbild oder Restaurierung. Dresden sei auf das Handwerk spezialisiert, Plauen auf die Industrie. Das seien „verschiedene Berufe“. Und abschließend: „Helfen Sie uns mit Ihrer Entscheidung für den Standort Dresden, dieses historische und wichtige Handwerk zu erhalten.“

Von Ingolf Pleil