Meißen/Dresden

Die Brüder R. – glaubt man ihrem Geburtsdatum, sind sie sogar Zwillinge – beschäftigen derzeit die Justiz. Ali und Hussein sind am gleichen Tag in Teheran geboren und afghanische Staatsbürger. Zum verwechseln ähnlich sehen sie sich zwar nicht, haben aber einige Gemeinsamkeiten. Beide wurden im Juni vergangenen Jahres festgenommen, sitzen seitdem in U-Haft und stehen derzeit beide vor Gericht.

Gezwungen, Wodka zu trinken

Hussein R. muss sich seit Dezember wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten, weil er am 30. Juni 2020 gemeinsam mit zwei Landsleuten einen Jugendlichen lebensbedrohlich verletzt haben soll. Seit Dienstag steht nun Bruder Ali R. wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Körperverletzung vor dem Landgericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen vor, am 20. Juni 2020 am Elbufer in Meißen eine 17-Jährige sexuell attackiert und verletzt zu haben. Das Mädchen gehörte zu einer Gruppe Jugendlicher, die sich nachts unterhalb der Eisenbahnbrücke aufhielt. Als sie sich kurz von den anderen entfernte, soll Ali R. ihr gefolgt sein und sie gezwungen haben, Wodka zu trinken, bis ihr übel wurde.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Laut Anklage brachte er das Mädchen dann zu Boden und versuchte sie zu vergewaltigen. Als sie sich wehrte und um Hilfe schrie, habe er sie geschlagen, ihr den Mund zugehalten, sie in die Elbe gezogen und ihren Kopf unter Wasser gedrückt. Erst als Passanten kamen, habe er von ihr abgelassen. Der Angeklagte wollte sich weder zu den Vorwürfen noch zu seiner Person äußern – so ist die Kammer auf Zeugen angewiesen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml