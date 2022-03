Dresden

Die Zahl der erfassten Straftaten ist in Dresden vergangenes Jahr im Vergleich zu 2020 gesunken – um 7 941 Fälle auf insgesamt 40 988. Das ist ein Rückgang um 16,2 Prozent, geht aus der aktuellen polizeilichen Kriminalstatistik für 2021 hervor. Demnach verzeichnete die Polizei die niedrigste Kriminalitätsrate seit zehn Jahren. Ist die Landeshauptstadt also sicherer geworden?

Auch die sogenannte Häufigkeitszahl könnte das vermuten lassen – ein Indikator, der angibt, wie viele Straftaten rechnerisch auf 100 000 Einwohner entfallen. Die Zahl lag 2021 bei 7 369, ein Jahr zuvor noch bei 8 788. Doch die Antwort ist trotzdem: Nein, Dresden ist deswegen nicht sicherer geworden.

Ein Rückgang der Straftaten um rund 16 Prozent sei nicht echt und bilde die Wirklichkeit nicht ab, sagt der scheidende Polizeipräsident Jörg Kubiessa. „Schon gar nicht lässt sich daraus ein grundsätzlicher Trend ableiten.“ Vielmehr sehe er einen direkten Zusammenhang zwischen diesen Zahlen und der Coronapandemie.

„Durch die damit einhergehenden Beschränkungen des normalen Lebens verschlechterten sich insbesondere bei Delikten mit hohen Fallzahlen die Tatgelegenheiten“, so Kubiessa. Der vermeintliche Rückgang werde Dresden nächstes Jahr wieder einholen. Erfreulich ist hingegen, dass die Polizei von allen erfassten Straftaten 24 304 Fälle aufklären konnte (2020: 28 370). Die Aufklärungsquote stieg um 1,3 Prozent, lag 2021 bei 59,3 Prozent.

Tatverdächtige

14 550 Tatverdächtige konnten vergangenes Jahr ermittelt werden (2020: 16 328). Laut Statistik begingen mehr Männer (75,5 Prozent) als Frauen (24,5 Prozent) Straftaten. Die Zahlen an tatverdächtigen Heranwachsenden, also jenen zwischen 18 und 21 Jahren, Jugendlichen und Kindern sanken im Vergleich zu 2020. Nur bei Ersteren blieb der Anteil an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen fast unverändert: 9,4 Prozent im Jahr 2021 (2020: 9,3).

Obwohl die absolute Anzahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass von 5 000 auf 4 538 sank, ist ihr Anteil an der Gesamtzahl der ermittelten Tatverdächtigen gegenüber 2020 um 0,6 Prozent gestiegen: Von 30,6 Prozent auf 31,2 Prozent. Allerdings: Fallen die insgesamt 921 sogenannten „ausländerrechtlichen Verstöße“ aus dem Jahr 2021 aus der Rechnung raus, sank die Anzahl der Tatverdächtigen ohne deutschen Pass von 4 145 auf 3 805 – das entspricht einem Anteil von 27,5 Prozent (2020: 26,8). Unter „ausländerrechtliche Verstöße“ fällt etwa die illegale Einreise.

Opferzahl

Die Zahl der Opfer von Straftaten sank von 7 393 auf 6 643. Insgesamt 4 094 davon und damit 61,6 Prozent (2020: 62) waren männlich, 2 549 und somit 38,4 Prozent (2020: 38) weiblich. Beim überwiegenden Teil der Opfer handelte es sich um Erwachsene (5 037). Von den restlichen 1 606 Opfern waren 365 älter als 60 Jahre, 545 Heranwachsende, 558 Jugendliche und 503 Kinder.

Kinderpornografie

Stichwort Kinder: Seit Beginn der Pandemie stiegen Anzeigen wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern an. Bis 2018 lagen die Fallzahlen bei unter 100 Fällen pro Jahr, bereits 2019 stiegen die Fälle auf 116, im Jahr 2020 lagen sie bereits bei 120 und 2021 nunmehr bei 128. Wie die Fallzahlen stiegen aber auch die Aufklärungsquoten kontinuierlich: Von 83,6 Prozent im Jahr 2019, auf 89,2 Prozent im Jahr 2020 und schließlich auf 95,3 Prozent im Jahr 2021.

Die Fallzahlen bei der Verbreitung von Kinderpornografie stiegen ebenfalls: Waren es 2020 noch 83, verzeichnete die Polizei 187 im Jahr 2021. Das entspricht einem Anstieg von 125,3 Prozent. 181 dieser Fälle konnte die Polizei aufklären. „Wie im gesamten Bundesgebiet stellen auch wir einen sehr starken Anstieg im Bereich der Verbreitung von Kinderpornografie fest“, sagt Kubiessa.

Ursache seien die gestiegenen Meldungen von Verdachtsfällen durch ausländische Behörden und Organisationen, die im Bundeskriminalamt eingehen und anschließend an die örtlich zuständigen Dienststellen zur Bearbeitung übergeben werden. „Ich bewerte diese Zunahme an Meldungen positiv, weil sie Kriminalität aus dem Dunkelfeld ins Hellfeld überführen.“

Gewaltverbrechen

Die Zahl der Gewaltstraftaten ging mit 1 289 Fällen deutlich gegenüber dem Vorjahr zurück (2020: 1 506). 72,4 Prozent (933 Fälle) aller registrierten Gewaltdelikte waren gefährliche und schwere Körperverletzungen. Weitere 23,4 Prozent (302 Fälle) bildeten Raubdelikte sowie Mord und Totschlag mit 0,7 Prozent (9 Fälle).

Diebstähle

Diebstähle bilden in Dresden nach wie vor mit einem Anteil von 37,4 Prozent die Straftatengruppe mit den meisten Delikten. 2020 hatte die Polizei noch 20 013 Fälle verzeichnet, 2021 waren es mehr als 4 500 weniger – nämlich 15 335. Schwerpunkte im Bereich der Eigentumskriminalität sind nach wie vor die Diebstähle in Geschäften und Kiosken, dicht gefolgt von den Diebstählen von Böden, aus Kellern und Waschküchen sowie Fahrraddiebstähle. Diebstähle von Kraftfahrzeugen oder deren unbefugter Benutzung stiegen leicht an.

Die Zahl der Diebstähle in/aus Wohnungen stieg 2020 erstmals seit 2015 wieder an, sank dafür im Jahr 2021 im Zehnjahresvergleich am stärksten. Die Polizei erfasste 2021 insgesamt 561 Fälle (2020: 875). In 132 dieser Fälle lag ein Tageswohnungseinbruch mit einer Tatzeit zwischen 6 und 21 Uhr vor (2020: 217) – ein Rückgang um 39,2 Prozent. Das sei mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das Homeoffice zurückzuführen, heißt es in der Statistik.

Rauschgiftkriminalität

2021 sank die Zahl der Fälle der Rauschgiftkriminalität leicht auf 2 156 Fälle, nachdem es im Jahr 2020 (2 257) erstmals seit 2017 wieder einen Anstieg gegeben hatte. Die Zahl der Tatverdächtigen ist mit 1 862 annähernd gleich geblieben (2020: 1 871). Ein 44-Jähriger starb vergangenes Jahr an seinem Drogenkonsum (2020: 6).

Wirtschaftskriminalität

Im Bereich der Wirtschaftskriminalität gab es 2021 einen Rückgang. Die Polizei registrierte 305 Fälle (2020: 369). Allein durch 264 dieser Fälle entstand ein Schaden von insgesamt rund 6,3 Millionen Euro. Das entspricht rund einem Viertel des durch alle Straftaten verursachten Schadens, der rund 24,9 Millionen Euro betrug (2020: 40 Millionen Euro). Im Jahr 2020 lag der prozentuale Anteil an der Gesamtschadenssumme noch bei rund 48,1 Prozent. Insgesamt 197 Tatverdächtige konnten ermittelt werden.

Sachbeschädigungen

Die Sachbeschädigungen sanken im vergangenen Jahr um 652 Fälle gegenüber dem Vorjahr auf 4 037 Fälle (2020: 4 689) und damit um 13,9 Prozent. „Mehr als ein Viertel der Sachbeschädigungen betreffen Graffiti. Da sich der örtliche Schwerpunkt auf die Neustadt konzentriert, wird unsere Ermittlungsgruppe Graffiti zukünftig organisatorisch dem Polizeirevier Dresden-Nord zugeordnet“, sagt Kubiessa.

Verstöße gegen Corona-Regeln

Im Laufe des Jahres 2020 fanden aufgrund von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit der Coronapandemie 246 Fälle ihren Niederschlag in der Statistik. 2021 waren es elf Fälle, das sind 95,5 Prozent weniger als 2020. Insgesamt ermittelte die Polizei neun Tatverdächtige – sechs Erwachsene und drei Jugendliche. Überwiegend handelt es sich um männliche Tatverdächtige.

Von Felix Franke