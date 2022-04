Dresden

Mit einem Friedensmarsch durch die Landeshauptstadt will der Stadtschülerrat Dresden am 4. April ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen. Der diesbezügliche Wunsch sei vermehrt bei hiesigen Schülern aufgekommen, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr am Gymnasium Bürgerwiese. Anschließend wollen die Teilnehmer über Lennéstraße, Güntzstraße, Sachsenallee und Albertbrücke zum Königsufer ziehen.

Bis zu 1.000 Teilnehmern

Der Friedensmarsch ist verbunden mit einer Kundgebung und einem Diskussionsforum. Betroffene verschiedener Nationalitäten sollen zu Wort kommen. Zudem werde es die Gelegenheit geben, sich in kleineren Gruppen zu der Situation in der Ukraine auszutauschen und über die eigenen Gedanken und Gefühle zu sprechen, heißt es weiter. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 1.000 Teilnehmern.

„Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der Stadt Dresden wollen wir mit dieser Veranstaltung ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg setzen. Wir freuen uns sehr auf die Veranstaltung und hoffen, dass sich uns viele Schülerinnen und Schüler anschließen“, sagt Oscar Jandura, Vorsitzender des Stadtschülerrats und Organisator des Friedensmarschs.

Von ffo