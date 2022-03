Dresden

Monatelang kann das Friedensgebet unauffällig bleiben. Ein rundes Dutzend Engagierter hält die spirituelle Zusammenkunft Montag für Montag in der evangelischen Dresdner Kreuzkirche auf Sparflamme am Leben. Bis sie plötzlich gebraucht wird. Jetzt, mit dem Krieg in der Ukraine, ist es wieder so weit.

Die meisten Plätze auf den Bänken im mittleren Kirchenschiff sind – mit Corona-Sicherheitsabstand dazwischen – besetzt. Um die 60 Besucher aller Altersgruppen sind gekommen. Im Altarraum ist eine blau-gelbe Fahne ausgebreitet. Am Pult steht Elisabeth Naendorf.

Eine Collage aktueller Ratlosigkeit

Sie lädt Frauen und Männer ein, auf Zetteln zu notieren, was sie umtreibt, dieweil leise Orgelmusik erklingt. Aus den ihr nach vorn gereichten Notizen formuliert sie Fürbitten – eine Collage aktueller Ratlosigkeit. Klagen über das Scheitern der Diplomatie; Bitten, Gott möge Befehlshabern Einsicht, Politikern Verhandlungsgeschick verleihen; Hoffnung, dass Hass, Lügennachrichten und Krieg ein Ende finden, auch eine kritische Nachfrage, wo denn das „Sondervermögen“ für zivile Friedenskräfte bleibe.

In Zeiten, da alle von schwer zu ertragenden Nachrichten überflutet werden, eine Dreiviertelstunde gemeinsam zu singen, zu beten, der Ohnmacht Worte zu geben, sie an Gott gewandt auszusprechen – dieses Angebot unterbreitet das Friedensgebet. „Viele wissen, es ist da und man kann hingehen, wenn man es braucht“, sagt Elisabeth Naendorf. Die 61-jährige katholische Theologin aus Nordrhein-Westfalen kam 1991 nach Dresden, 2003 als Ökumenereferentin ins Ökumenische Informationszentrum (ÖIZ), seit 2017 ist sie Geschäftsführerin.

Seit dem Irak-Krieg 1991 gibt es die Friedensgebete. Heute organisiert sie – zusammen mit anderen – das ÖIZ. Im Juli 1990 hatten dessen erste Mitarbeiter begonnen. Juristische Form nahm es im März 1992 an: als Verein. An 30 Jahre ÖIZ-Verein wird am 27. März erinnert, am Gründungsort Kreuzkirche.

Andere Fragen als 1989 auf der Tagesordnung

Der Bildungsverein mit Beratungsstelle ist ein Ergebnis der Ökumenischen Versammlung. Zu der hatten sich Delegierte von Kirchen verschiedener Konfessionen aus der gesamten DDR 1989 in Dresden zusammengefunden. Deren Forderungen sollten nicht nur auf dem Papier stehen. Delegierte schlugen regionale Informationsstellen vor. Die drei Themenkomplexe dieser wichtigsten Station des „Konziliaren Prozesses“ gaben den Rahmen für das Programm vor: Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung.

Das ist bis heute so, nur dass nun neue Fragen auf der Tagesordnung stehen. „Wir reagieren auf Herausforderungen, die gerade dran sind“, sagt Elisabeth Naendorf. Die Migrationsberatungsstelle des ÖIZ zum Beispiel ist Anlaufpunkt für anerkannte Flüchtlinge. Jetzt kümmert sich Annegret Krellner, eine der vier Mitarbeiterinnen dort, besonders um den Nachzug von Familienangehörigen. „Das ist bei anerkannten Flüchtlingen aus Eritrea, die Christen sind, sehr problematisch“, berichtet sie. Grund seien hohe bürokratische Hürden. Sieben Sprachen beherrschen die Mitarbeiterinnen, zwei sind Muslimas. Zu Annegret Krellner, die fließend Russisch spricht, kommen derzeit viele Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anna Groschwitz, 39, Referentin für Schöpfungsbewahrung, und Silke Pohl, 46, zuständig für Gerechtigkeit, arbeiten zusammen für das Projekt „Nachhaltige Gemeinde leben“. Mit Workshops und Gesprächen begleiten sie Engagierte in Kirchgemeinden.

Angebote für Kinder, Gehörlose und Studenten

Zu ihren Kinderferientagen haben sie vor zwei Jahren zum ersten Mal gehörlose Mädchen und Jungen eingeladen. Eine Gebärdendolmetscherin übersetzt, so dass sie gemeinsam mit normal Hörenden sich Wissen über Tiere, Müll oder Klima spielerisch und bei Ausflügen aneignen können.

Den Friedensreferenten Matthias Bellmann, 30, beschäftigt derzeit intensiv der Krieg in der Ukraine. Bei Themenabenden in Hauskreisen, kirchlichen Gruppen oder Workshops für Studentinnen und Studenten vermittelt er auch Möglichkeiten, ohne Hass und Eifer Meinungsgegensätze beispielsweise über Corona auszutragen.

Barbara Irmer organisiert das Studienbegleitprogramm (STUBE). Das bietet Studentinnen und Studenten aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa in Sachsen Informationstage, Praktikums- und Studienaufenthalte in Ländern des Globalen Südens an, die sie dort auf den Beruf vorbereiten sollen. „Ziel des Programms ist, eine Brücke zwischen der Situation in den Herkunftsländern und dem Studium in Deutschland zu schlagen sowie globale Zukunftsfragen zu bearbeiten“, erläutert Barbara Irmer. Vom Frühjahr bis zum Herbst soll es beispielsweise um Vielfalt und Migration gehen, um Stress im Studium, Arbeit von Nichtregierungsorganisationen, nachhaltige Entwicklung oder Welthandel.

„Wir arbeiten für und mit Kirchgemeinden“, sagt Elisabeth Naendorf. Sie beraten Mitglieder in Kirchenvorständen und Ehrenamtliche. Organisieren Veranstaltungen gemeinsam beispielsweise mit der Dreikönigskirche (Haus der Kirche), dem katholischen Bistum, Stiftungen und Initiativen wie „Bits und Bäume“, die sich für mehr Nachhaltigkeit in der Digitalisierung einsetzen. Nicht zuletzt halten sie Kontakte zwischen Vertretern von lutherischen, römisch-katholischen und freikirchlichen Gemeinden, Gelegenheit für alle, über den Tellerrand ihrer Konfession zu schauen.

Am Ende des Friedensgebets segnet Superintendent Christian Behr Besucherinnen und Besucher mit Luthers Versen „Verleih uns Frieden gnädiglich / Herr Gott, zu unsern Zeiten“. Beim Hinausgehen stecken Besucher Geldscheine in die große weiße Büchse. Die Spende geht an Hilfsprojekte der Diakonie für ukrainische Flüchtlinge. Neulich hat Elisabeth Naendorf jemand gesagt: „Beten nutzt nichts, aber es hilft.“

Jubiläum im Gottesdienst am Sonntag, 27. März, 9.30 Uhr, in der Kreuzkirche; Internet: www.infozentrum-dresden.de

Von Tomas Gärtner