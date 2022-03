Krieg in der Ukraine: Erneut demonstrieren Hunderte in Dresden

Dresden

Erneut haben sich in Dresden am Sonntag mehrere hundert Menschen auf dem Neumarkt versammelt, um sich für ein sofortiges Ende des Kriegs in der Ukraine einzusetzen. Aufgerufen hatten die Dresdner CDU, SPD, Grüne, die FDP und die Linke.

In Anlehnung an die leeren Kinderwagen in Lwiw – als Zeichen für im Krieg getötete Kinder stellten die Menschen in der Stadt im Westen der Ukraine leere Buggys auf – legten die Organisatoren auf dem Dresdner Neumarkt Spielzeuge aus, Plüschtiere für die inzwischen 115 „Engel“.

Die Organisatoren hatten Plüschtiere ausgelegt, um an die im Krieg getöteten Kinder zu erinnern. Quelle: Anja Schneider

Neben Lokalpolitikern wie der Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Linke) äußerten sich auch Vertreter verschiedener Hilfsorganisationen, etwa der Chef der Dresdner Diakonie Pfarrer Thomas Slesazeck, der von der Ankunft hunderter Geflüchteter am Dresdner Hauptbahnhof berichtete und Dürrenmatt zitierte: „Was alle angeht, können nur alle lösen. Was jeden treffen kann, betrifft jeden.“ Es sei Tag für Tag ermutigend, zu sehen, was die Zivilgesellschaft gemeinsam erreichen kann.

Von fkä