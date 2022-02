Krieg gegen die Ukraine: Wie die Dresdner helfen können

Dresden

Er sei traurig, dass die Ukraine nicht unterstützt werde, sagt Peter-Paul Straube, der langjährige frühere Leiter des Bischof-Benno-Hauses Schmochtitz des katholischen Bistums Dresden-Meißen. Straube hat viele Freunde in der Ukraine und steht mit ihnen in telefonischem Kontakt. Seit vielen Jahren unterstützt er mit Benefizkonzerten oder Spendenaktionen die Menschen vor Ort.

Ein Staat wird überfallen

„Völkerrechtlich gesehen wird ein Staat überfallen“, sagt Straube, „da kann ich nicht daneben stehen und nichts tun.“ Er habe mit seinem Freund Igor in Lviv-Lemberg gesprochen, dort sei es noch relativ ruhig gewesen. „Raketen sind aber im Umfeld eingeschlagen, sagte mein Freund.“

Was kann der Einzelne tun, wenn Staaten Putin gewähren lassen? Autos mieten, an die Grenze fahren und Kriegsflüchtlinge in Sicherheit bringen? Hilfstransporte mit medizinischen Gütern organisieren? „Wir suchen nach Möglichkeiten“, sagt Straube und verweist auf eine Spendenaktion für die Sozialstiftung „St. Wolodymyr Fonds“ der ukrainisch-katholischen Kirche in Lviv-Lemberg, die insbesondere Flüchtlingen und vom Krieg geschädigten Menschen helfe.

Geld wird direkt weitergeleitet

Wer die Arbeit unterstützen will, könne dies über das Vereinskonto des Ökumenischen Domladens Bautzen tun: DE33 8509 0000 5626 2110 05 bei der Volksbank Dresden-Bautzen, Zweck: St. Wolodymyr Fonds Lviv/Lemberg. „Die Spenden werden direkt auf ein Konto der Stiftung in Polen weitergeleitet“, verspricht Straube, der in Gedanken bei seinen Freunden ist.

Landesärztekammer wirbt um Spenden

Auch die Sächsische Landesärztekammer ruft zu Spenden auf, um möglichst schnell medizinische Hilfe zu ermöglichen für Menschen, die in der Ukraine in Not geraten oder gar verletzt werden. „Hilfsorganisationen, die schon seit Jahren in der Ukraine medizinische Hilfe leisten, benötigen jetzt zusätzliche Mittel für technische Ausrüstung, Medikamente und psychologische Betreuungsangebote“, sagte Erik Bodendieck, Präsident der Kammer.

Möglich sei dies unter anderem bei: action medeor, DE78 3205 0000 0000 0099 93 bei der Sparkasse Krefeld, Stichwort „Ukraine“; Deutsches Rotes Kreuz, IBAN: DE63370205000005023307, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Nothilfe Ukraine; Caritas international, IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: BFSWDE33KRL, Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe; Ärzte ohne Grenzen, IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00, SWIFT-BIC: BFSWDE33XXX, Bank für Sozialwirtschaft; Malteser Hilfsdienst, Pax Bank, IBAN: DE10370601201201200012, BIC: GENODED1PA7.

Parteien rufen zu Kundgebung auf

Die Dresdner Parteien CDU, Grüne, Linke, SPD und FDP rufen die Bürger dazu auf, am Sonntag ab 16 Uhr auf dem Neumarkt ein Zeichen der Solidarität, des Friedens und der Menschlichkeit zu setzen. „Wir verurteilen den Angriff Putins in der schärfsten Form. Der Schrecken des russischen Überfalls hat nicht nur die Ukraine heimgesucht. Viele unserer Mitmenschen und Nachbarn haben dort Freunde und Verwandtschaft. Sie bangen mit ihnen um ihr Leben und Wohlergehen. Das Friedensgebet am Donnerstag in der Frauenkirche und die anschließende Mahnwache auf dem Neumarkt ließen uns Anteil haben und wir bitten die Dresdnerinnen und Dresdner, mit uns an ihrer Seite zu stehen“, heißt es in dem Aufruf zu der Solidaritätskundgebung mit der Ukraine.

Von Thomas Baumann-Hartwig