Dresden

Tausende Sachsen haben am Wochenende gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Am Sonntagnachmittag kamen nach einem Aufruf der Parteien in Dresden mehr als 3000 Menschen auf dem Neumarkt zusammen, wie ein Polizeisprecher schätzte. Auf Plakaten und Spruchbändern forderten sie unter anderem „Stoppt den Krieg“ und „Freiheit für die Ukraine“ und bekundeten ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Die Dresdner solidarisieren sich mit der Ukraine. Quelle: xcitePRESS

Am Sonnabend hatten sich in Leipzig rund 4000 Menschen auf dem Marktplatz versammelt. Zudem schlossen sich 800 Demonstranten einem Aufzug durch die Leipziger Innenstadt an, um friedlich gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine zu protestieren, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem trugen sie Plakate, in denen sie das Ende des Krieges forderten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Chemnitz nahmen am Sonnabend nach Polizeiangaben mehr als 2000 Menschen an mehreren Versammlungen teil. Unter anderem rief die Friedensinitiative Chemnitz zu einer Kundgebung auf. Sämtliche Kundgebungen und Aufzüge verliefen laut Polizei störungsfrei.

Von dpa