Dresden

Die Kreuzkirche Dresden wird ihre Vespern und Gottesdienste ab sofort über den Regionalsender „ Dresden Fernsehen“ ausstrahlen. So soll auch Menschen ohne Internetanschluss in Zeiten der Coronakrise ermöglicht werden, an den Veranstaltungen teilzunehmen.

Die erste gezeigte Veranstaltung wird am Samstag ab 17 Uhr die 15-minütige Vesper sein. Am Sonntag, 29. März, wird ab 9.30 Uhr der Gottesdienst ausgestrahlt. Auch mehrere kirchenmusikalische Veranstaltungen wurden in das TV-Programm aufgenommen. Der Festgottesdienst zum Osterfest am 12. April ist der vorerst letzte Sendetermin.

Die Vespern und Gottesdienste mit Liturgie und Musik sind neben der Fernsehausstrahlung auch über den YouTube-Kanal der Kreuzkirche zu erleben. Die Social-Media-Kanäle der Kreuzkirche weisen mit Kurzfassungen auf die Sendungen hin.

Alle Sendetermine: www.kreuzkirche-dresden.de

Von DNN