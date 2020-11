Dresden

Beide berühmten sächsischen Knabenchöre eint gegenwärtig auch dies: Sie brauchen neue Kantoren. Oder eine Kantorin? Beide Städte haben erstmals die Leitungspositionen sowohl für Bewerber als auch Bewerberinnen ausgeschrieben. In Leipzig werden die Kantoren des Thomanerchores seit der Amtszeit Johann Sebastian Bachs gezählt, in Dresden beim Kreuzchor von Anfang an. Also sucht Leipzig den 18. Thomaskantor nach Bach, er soll Nachfolger von Gotthold Schwarz werden, wenn dessen Amtszeit nach fünf Jahren am 30. Juni 2021 endet. Dresden indessen hat ein Verfahren für den dann 29. Kreuzkantor in Folge begonnen, der 1997 berufene Roderich Kreile wird Ende Juli 2022 ausscheiden. Mittlerweile stehen in Leipzig Kandidaten fest, die sich in Bälde in einer „nichtöffentlichen Aufführungssituation“, wie es heißt, in der Thomaskirche vorstellen werden (DNN berichteten).

Eines der höchsten kirchenmusikalischen Ämter in Deutschland

Die Neubesetzung des Kreuzkantorats war mit einer sechswöchigen Bewerbungsfrist zum Juni 2020 öffentlich annonciert worden. Darin hieß u.a. „Der Dresdner Kreuzchor ist einer der traditionsreichsten Knabenchöre der Welt und die älteste Kultureinrichtung der Landeshauptstadt. In seiner Heimstätte Kreuzkirche tritt er regelmäßig in Vespern und Gottesdiensten sowie in Konzerten auf. Auf Gastspielen repräsentiert er die sächsische Landeshauptstadt im In- und Ausland. In der Kulturinstitution erhalten Kruzianer eine exzellente musikalische Ausbildung.“ Das Kreuzkantorat nehme eine herausgehobene Stellung im Musikleben der Stadt ein, hieß es weiter. Es sei zugleich eines der höchsten kirchenmusikalischen Ämter in Deutschland, eng mit der Tradition und Geschichte des Dresdner Kreuzchores verknüpft und präge bis heute die Kirchenmusik in der Kreuzkirche. Als Einrichtung der Landeshauptstadt ist der Chor ein Teil der Kulturverwaltung und des kommunalen Gesamthaushaltes, der Kreuzkantor/die Kreuzkantorin nehme die künstlerische und administrative Gesamtleitung des Ensembles als städtische Kultureinrichtung wahr.

Roderich Kreile, der 28. Kreuzkantor, scheidet Juli 2022 aus dem Amt. Quelle: Astrid Ackermann

Er/sie solle langfristige strategisch-künstlerische Ziele für den Klangkörper entwickeln und diese gemeinsam mit der Stadt als Rechtsträgerin und den weiteren Partnern, insbesondere der Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde, Dresdner Philharmonie und dem Evangelischen Kreuzgymnasium, umsetzen. Die musikalische Jahresplanung des Kreuzchores habe in Abstimmung mit der Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde und der Rechtsträgerinzu erfolgen. Dem Kreuzkantor/der Kreuzkantorin obliegt der Ausschreibung nach „die wirtschaftliche Gesamtverantwortung für den Haushaltsplan der Einrichtung sowie die Personalverantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung. Er/sie hat außerdem im Zusammenwirken mit dem Evangelischen Kreuzgymnasium die pädagogische Gesamtleitung für die Ausbildung der 130 Kruzianer inne“.

Gefordert wird neben musikalischen und pädagogischen Fähigkeiten auch ausgesprochene Führungs- und Konfliktlösungskompetenz

Von der Bewerbern gefordert wurden u.a. ein abgeschlossenes Musikstudium sowie mehrjährige Erfahrung in Chorleitung und Orchesterleitung, höchste künstlerische Kompetenz, nachgewiesen durch umfangreiche Aufführungspraxis u.a. im für den Kreuzchor relevanten Repertoirebereich, Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen sowie im Bereich der Förderung von musikalischem Nachwuchs, sehr gute organisatorische, konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten, ausgesprochene Führungs- und Konfliktlösungskompetenz sowie Erfahrungen im Bereich der Mitarbeiterführung und Qualifikation zum Kirchenmusiker, mehrjährige liturgische Erfahrungen und Zugehörigkeit zu einer evangelischen Kirche seien wünschenswert.

Das Auswahlverfahren wird durch eine Findungs- und eine Auswahlkommission durchgeführt. Die Besetzung ersterer steht inzwischen fest, ihr gehören an: Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke, Vorsitz), David Klein (Leiter des Amtes für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt), die inzwischen vom Stadtrat berufenen Petra Nikolov ( CDU), Susanne Krause (Grüne), Anne Holowenko (Linke) als Vertreterinnen des Fachausschusses Kultur, Heike Britz (amtierende Leiterin Evangelisches Kreuzgymnasium), Martina Schellhorn (Alumnatsleiterin Kreuzchor), Holger Milkau (Pfarramtsleiter Kreuzkirchgemeinde), Kirchenmusikdirektor Markus Leidenberger als Vertreter des Landeskirchenamtes der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens, Kreuzorganist Holger Gehring sowie als unabhängige Experten aus dem Bereich der Musik: Philipp Ahmann (künstlerischer Leiter MDR-Rundfunkchor), Kerstin Behnke (Professorin für Chor- und Ensembleleitung Musikhochschule Weimar), Axel Köhler (Rektor der Dresdner Musikhochschule), Frauke Roth (Intendantin der Dresdner Phiharmonie) und Gudrun Schröfel (Gesangspädagogin und Leiterin des Johanns Brahms Chors Hannover).

Es gibt 37 Bewerbungen auf das Dresdner Amt. Darunter sind drei Frauen.

Die Auswahlkommission wird aus mindestens fünf Mitgliedern der Findungskommission gebildet, darüber entscheidet diese in ihrer nächsten Sitzung. Das Gremium, in dem die Landeshauptstadt und die Ev.-Luth. Kreuzkirchgemeinde als Vertragsparteien mit mindestens jeweils einem Repräsentanten vertreten sind, begleitet das gesamte Auswahlverfahren und begutachtet und bewertet die praktische künstlerische und pädagogische Arbeit der schließlich zur Vorstellung eingeladenen Kandidaten oder Kandidatinnen während der zweiten Stufe des Auswahlverfahrens.

Die Dresdner Kruzianer werden schon vor Weihnachten beschenkt: Jeder der rund 120 Sänger erhält zwei neue maßgeschneiderte Anzüge. Quelle: epd

Inzwischen steht fest: Es gibt 37 Bewerbungen auf das Dresdner Amt. Das teilte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch auf Anfrage der DNN mit. Darunter sind drei Frauen. Die Unterlagen aller Bewerber und Bewerberinnen wurden in der ersten Stufe durch die Findungskommission gesichtet und besprochen. Schließlich habe man sich auf sieben Bewerbungen verständigt, die in die nächste Runde eingeladen werden. Wie viele Frauen noch hier dabei sind, darüber machte Klepsch keine Angaben.

Die sieben Kandidaten oder Kandidatinnen stellen sich nun der Findungskommission in Einzelgesprächen vor und seien aufgefordert, ihre Vision für den Dresdner Kreuzchor in der Zukunft sowie künstlerische, pädagogische und strukturelle Überlegungen darzulegen. Im Anschluss an diese Gespräche werde entschieden, so Klepsch weiter, welche zwei bis vier Kandidaten oder Kandidatinnen zu einer Probenwoche im Frühjahr 2021 mit dem Kreuzchor und der Dresdner Philharmonie eingeladen werden.

Trotz Corona-Pandemie ist das Auswahlverfahren im Zeitplan

Mit diesem Stand befinde man sich trotz Corona-Pandemie im Zeitplan, erklärte die Kulturbürgermeisterin. „Verzögerungen versuchen wir zu vermeiden. Deshalb wird die Findungskommission auch im November zusammentreten und Auswahlgespräche führen.“

Sollte das erfolgreich sein und zu Entscheidungen führen, können die dann Einzuladenden ihre Vorbereitungen beginnen. Jeder Kandidat oder jede Kandidatin muss in der jeweiligen Probewoche alle Chorproben sowie die anschließende sonnabendliche Vesper des Kreuzchores in der Kreuzkirche und den Gottesdienst am Sonntag darauf leiten, dazu gehört auch die Übernahme des liturgischen Gesangs. Es wird die Erarbeitung und Aufführung von A-cappella-Werken und eines Werkes für Chor, Solisten und Orchester mit den Kruzianern, Solisten, dem Kreuzorganisten und Orchester verlangt und dafür die Beteiligung der Dresdner Philharmonie angestrebt. Das aufzuführende Repertoire soll Werke aus unterschiedlichen Stilepochen aus dem 16./17., dem 18., dem 19./20. Jahrhundert sowie eine zeitgenössische Komposition enthalten, gegebenenfalls auch eine eigene des/der Kandidaten/in.

Advent, Weihnachten und Silvester in der Kreuzkirche Der Vorverkaufsbeginn für das Bachsche Weihnachtsoratorium, die Weihnachtsliederabende des Kreuzchores und das Silvester-Orgelkonzert in der Kreuzkirche war ursprünglich für 9. November geplant. Aufgrund der noch unklaren Situation hinsichtlich der Veranstaltungsbedingungen werden bis 27. November ausschließlich Reservierungen angenommen. Sofern die Konzerte im Dezember stattfinden dürfen, beginnt der Kartenverkauf ab 30. November. Für alle Advents- und Christvespern und die Christmette sind ab heute Platzkarten gegen Entrichtung des Programmpreises (5 Euro pro Person, auch für Kinder unter 14 Jahren) an der Konzertkasse der Kreuzkirche erhältlich.

Ein Stadtratsbeschluss für die Neubesetzung wird noch vor Jahresende 2021 angestrebt

Für ihre abschließenden Beratungen greift die Findungskommission die Stellungnahmen von Kruzianervertretern sowie aus der Philharmonie auf, sofern letztere an den Aufführungen beteiligt war. Sollte man sich daraufhin auf einen Kandidaten/eine Kandidatin einigen, wird diese Empfehlung dem Kirchenvorstand der Kreuzkirchgemeinde und dem Ev.-Luth. Landeskirchenamt mitgeteilt. In der Berufungsordnung ist dazu weiter festgelegt, dass die genannten kirchlichen Stellen, sollten sie Zweifel an der Befähigung des/der vorgeschlagenen Kandidaten/Kandidatin als Kreuzkantor/Kreuzkantorin haben, diese äußern dürfen. Sollte diese Stellungnahme einen Dissens zur Empfehlung der Findungskommission hervorrufen, tritt diese erneut zusammen. „Die in dieser Sitzung getroffene Entscheidung der Findungskommission ist abschließend.“

Sollte damit ein Name feststehen, ist der „Rest“ gewohntes Prozedere: Der/die auserkorene Kandidat/Kandidatin wird informiert, dann könnten nach jetzigem Stand im Juni 2021 Vertragsverhandlungen beginnen. Nach deren Abschluss geht der Personalvorschlag in den Stadtrat, die Stellungnahmen von Kirchenvorstand und Landeskirchenamt erhält das Plenum zur Kenntnis. Ein Stadtratsbeschluss wird noch vor Jahresende 2021 angestrebt.

Amtsbeginn des neuen Kreuzkantors oder der Kreuzkantorin soll am 1. August 2022 sein, die Amtseinführung durch den Landesbischof ist im ersten Gottesdienst des Schuljahres 2022/2023 geplant.

Von Kerstin Leiße