Geschäftig rattern die Nähmaschinen im kleinen Probensaal des Dresdner Kreuzchores. Der Flügel in der Ecke ist hinter dicht behängten Kleiderständern versteckt. Anprobe statt Chorprobe ist das Motto in dieser Woche, denn die 132 Kruzianer werden neu eingekleidet. Bereits zur Kreuzvesper am ersten Advent sollen die Jungs und jungen Herren erstmals in ihren neuen Anzügen auftreten.

Anzuganprobe bei den Kruzianern: Melanie Lindner passt bei Gustaf an Quelle: Dietrich Flechtner

Heike Michel sorgt nicht nur dafür, dass die pünktlich fertig werden, sie hat auch die Entwürfe für die neue Kleidung angefertigt, den Fertigungsprozess betreut und hält nun für die Anpassungen vor Ort das Zepter in der Hand. Die gelernte Bekleidungstechnikerin stammt gebürtig aus Dresden und zog 1989 nach Hamburg, wo sie 2013 ihre Firma Michael Corporate Fashion gründete. Dass die Wahl für den ehrenvollen Auftrag der Kruzianer nach einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren schließlich auf sie fiel, betrachtet sie als großes Glück: „Ich bin in Laubegast aufgewachsen, habe natürlich oft die Konzerte des Kreuzchors besucht. Mein Herz schlägt bis heute zur Hälfte in Dresden und zur Hälfte in Hamburg“, erzählt Heike Michel.

Die historischen Kruzianer-Anzüge (Denkmal an der Kreuzkirche). Quelle: Dietrich Flechtner

Heike Michel : „Wir haben die Anzüge extra änderungsleicht konzipiert

Sie wirkt dabei entspannt, es ist ihr nicht anzumerken, welche logistische Herausforderung sie und ihre drei Schneiderinnen zusammen mit dem Team des Kreuzchores in nur einer Woche vollbringen müssen. Klassenweise treten die Kruzianer jeden Nachmittag zur Anprobe an. Aufgrund der Hygienevorschriften dürfen jeweils nur zwei zugleich im kleinen Probesaal Maß nehmen lassen. Zwar sind die neuen Anzüge bereits gefertigt worden, doch gibt es viele Details, die angepasst werden müssen, bis alles perfekt sitzt. Heike Michel und ihre Mitarbeiterinnen gehen sorgsam zur Sache, auf jedem der Kleidersäcke haben sie Namensschilder und die zu erledigenden Änderungen notiert. Zu guter Letzt werden auch das Logo des Kreuzchores und die Namen der Schüler in die Anzüge eingenäht. Jeder Kruzianer bekommt sie in zweifacher Ausführung, einmal für die Konzerte, einmal für die Vespern in der Kreuzkirche.

Heike Michel : „Die Chorkleidung muss hochwertig und schick sein, strapazierfähig, bügelfrei, bequem und langlebig“

Bei all dem Andrang geht es ruhig zu in der provisorischen Schneiderwerkstatt. Gegenüber in der Schneiderei des Chores sind bereits neue Kleiderstangen für die Anzüge montiert. Zuvor waren diese dicht gedrängt in Holzschränken untergebracht. Inklusive Reserven sind es 600 Anzüge, die die Landeshauptstadt Dresden für 185 000 Euro bei Heike Michel in Auftrag gegeben hat. Insgesamt rund 1500 laufende Meter Stoff und 3800 Knöpfe wurden dafür vernäht. Die Anforderungen an Qualität und Form sind enorm. „Die Chorkleidung muss hochwertig und schick sein, strapazierfähig, bügelfrei, bequem und langlebig“, erklärt die Bekleidungstechnikerin. Ein Anzug wird beim Kreuzchor etwa 100 Mal im Jahr für jeweils bis zu vier Stunden getragen, viel transportiert und zudem immer wieder von der Schneiderin des Chores ans Wachstum der Knaben angepasst. „Wir haben die Anzüge extra änderungsleicht konzipiert, sodass die Schneiderin es nicht zu schwer hat“, sagt Heike Michel.

Anzuganprobe bei den Kruzianern: Gustaf und Benedikt (v.l.) Quelle: Dietrich Flechtner

Die alte Chorkleidung stammt aus dem Jahr 2006. Die Form ist inzwischen altmodisch, der Stoff ist dünn geworden, die regelmäßigen Änderungen sind deutlich sichtbar. Zudem beklagten sich beim alten Modell viele Kruzianer, dass die Jackenärmel kratzen. Das wird beim neuen Anzug nicht mehr passieren. Die weißen Hemden sind aus edler Baumwolle und langärmelig. Die der Knaben haben den traditionellen Schillerkragen, etwas schmaler jedoch als beim Vorgängermodell. Beim Schnitt der Anzüge habe sie vor allem darauf geachtet, dass er etwas moderner wirkt, sagt Heike Michel. „Wir hatten viel Freiraum und haben im Laufe eines Jahres zahlreiche Entwürfe gemacht“, erzählt sie. So habe sie farbigere Ideen, verschiedene Hemdenformen, Varianten mit Weste oder nur mit Einstecktuch ausprobiert.

Kruzianer Benedikt: „Der Stoff trägt sich sehr angenehm, und ich bin froh, dass die Anzüge keine Doppelreiher mehr sind. Die moderne, schmale Form gefällt mir richtig gut.“

Das Endergebnis ist edel, wird der Tradition des weltberühmten Chores gerecht und wirkt dennoch frisch. Der Clou sei die „Silhouette“: Die Anzüge bestehen aus einem hochwertigen dunkelblauen Wollstoff. Sie sind schlank geschnitten mit schmalem Revers. Im Gegensatz zu denen von 2006 gibt es jetzt keinen Unterschied mehr zwischen dem Knaben- und dem Herrenmodell. Die Herren tragen hellblaue Seidenkrawatten, für besondere Anlässe nachtblaue, passend zum Anzug. Benedikt zeigt sich zufrieden: „Die langen Ärmel vom Hemd sind schon mal ein echter Gewinn“, sagt der 17-Jährige. „Der Stoff trägt sich sehr angenehm, und ich bin froh, dass die Anzüge keine Doppelreiher mehr sind. Die moderne, schmale Form gefällt mir richtig gut.“

„Die Jungs fühlen sich wohl“, freut sich Heike Michel. Sie hat die Kruzianer von Anfang an in den Arbeitsprozess mit einbezogen, so weit dies möglich war. Bereits im September war sie drei Tage in Dresden, um alle Größen zu vermessen. „Der Entwurf war wegen der vielen unterschiedlichen Größen und Körperformen im Chor eine große Herausforderung, aber es hat viel Freude gemacht“, sagt die Schneiderin.

Heike Michel : „Es ist einfach immer Musik im Haus, das ist eine schöne Atmosphäre“

Auch jetzt genießt sie es, wenn die konzentrierte Ruhe im kleinen Probensaal von Gesängen und Klängen in der Schule durchbrochen wird. „Es ist einfach immer Musik im Haus, das ist eine schöne Atmosphäre“, sagt sie, bevor sie sich wieder schnell den letzten Änderungen widmet. Hier ist noch ein Ärmel zu kurz, da muss ein Hosenbund enger werden. Schließlich soll zur Vesper am 28. November alles perfekt sitzen. Am liebsten würde Heike Michel dann wieder nach Dresden kommen – um zu sehen und zu hören, wie die Kruzianer den ersten Auftritt in ihren neuen Anzügen meistern.

