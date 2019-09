Dresden

Der Kreiswahlausschuss hat am Donnerstag das amtliche Endergebnis der Landtagswahl für die sieben Dresdner Wahlkreise festgestellt. Veränderungen zum vorläufigen Endergebnis hat es dabei keine gegeben. Dei Wahlbeteiligung lag mit 72,2 Prozent auf Rekordhöhe.

Von den 4064 Wahlhelfern waren 3055 in den 365 Urnenwahllokalen und 1009 im Briefwahllokal eingesetzt. In diesem gab es besonders viel zu tun: Von insgesamt etwa 430 000 Wahlberechtigten hatten mehr als 122 000 Briefwahlanträge gestellt – so viele wie noch nie. 675 der Wahlhelfer arbeiten bei der Stadt. Kreiswahlleiter Markus Blocher sprach von einer reibungslosen Wahl und dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.

Das amtliche Endergebnis für Dresden ist im Internet unter www.dresden.de/wahlen zu finden und wird am 19. September im Amtsblatt bekannt gemacht.

Von uh