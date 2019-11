Kreisverkehr Oehmestraße in Dresden wird grün

Dresden

Der Kreisverkehr an der Kreuzung von der Oehmestraße und der Berggartenstraße in Blasewitz wird begrünt. Das haben die Blasewitz Stadtbezirks-Beiräte auf Vorschlag der Linken beschlossen.

Ein Kunstwerk, Büsche oder Pflanzen auf der Mittelinsel werde den Kreisverkehr sicherer und schöner machen, begründete Beirat Dominic Böckling ( Die Linke) den Vorstoß. Viele Autos, teils aber auch Busse würden die Pflasterung im Zentrum überfahren – eine gestaltete Mitte werde die Hemmschwelle, dies zu tun, sicher anheben.

Keine Kunst im Kreisrund

Im Land der Kreisverkehre, in Frankreich, stecken Bürger und Bürgermeister bis zum kleinsten Dorf viel Ehrgeiz in die Gestaltung ihrer Kreisverkehre. Die Straßenkunst geht dort allerdings oft zu Lasten des vorausschauenden Fahrens. Solche Effekte befürchtete auch eine Mehrheit im Stadtbezirksbeirat Blasewitz – und votierte daher nur für eine moderate Begrünung und gegen Kunstwerke in ihrem Kreisverkehr.

Erst kürzlich hatte es dort bereits eine Änderung gegeben: An allen Einmündungen ermahnen seit kurzem blaue Verkehrsschilder die Automobilisten, dort anzuhalten, wenn Fußgänger die Straßen überqueren wollen. „Darum hatten uns Eltern ausdrücklich gebeten, weil es oft schwer war, mit Kindern die Fahrbahn zu passieren“, betonte die bündnisgrüne Beirätin Carola Küfner.

Von hw