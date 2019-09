Kreative Spaßvögel in verrückten Kisten – 19. Seifenkistenrennen an der Saloppe

Dresden

In rasender Geschwindigkeit den Elbhang hinab ging es am Sonnabend wieder für 13 Teams beim legendären Seifenkistenrennen an der Saloppe. Nicht anders als tollkühn muss man sie bezeichnen, jene Frauen, Männer und Kinder, die sich in ihren selbstgebauten Kisten die Brockhausstraße hinunterrollen lassen – zur eigenen Freude und unter der Begeisterung des Volkes, das den Parcour säumt. 800 Meter ist die Strecke von der Sommerwirtschaft zum Elbufer lang und gespickt mit zahlreichen Schikanen und Kurven. Definitiv nichts für Weicheier.

„Gare de la lune“ verteidigt Titel

Nach mehreren absolvierten Wertungsprüfungen inklusive Boxenstopp triumphierte erneut der Vorjahressieger „Gare de la lune“ mit der sagenhaften Zeit von 2:47 Minuten. Als „Ein Colt für alle Fälle“ sicherte sich das Team den Wanderpokal und verwies das Karambolage(r) der „Tante Ju“ auf Rang 2 (Gesamtzeit 3:27 Minuten). Den dritten Platz teilten sich die Teams „Rasender Holzwurm“ und „Klassik Blitz“ mit dem jüngsten Piloten des Feldes (je 4:13 Minuten). Nur vier Sekunden länger brauchten “Caesar & seine Legionellen” für die 800 Meter Rennstrecke. Die Goldi Glitter Boys aka „Striesisch derb“ landeten auf Rang 10.

Miss Kistenluder ist ein Mann

Den Titel “Miss Kistenluder” ergatterte mit „WasteCatsErika“ von den „WaterlooWasteCatsSambaMafia3000plus“ ein männlicher Vertreter – ein Trost für das Team, das sich knapp „Partisan Betlehem“ geschlagen geben musste und den letzten Platz belegte.

Miss Kistenluder von WaterlooWasteCatsSambaMafia3000plus beim 19. Seifenkistenrennen in der Saloppe 2019. Quelle: PR/Michael Schmidt

„Jedes Jahr sind wir überwältigt von der Kreativität und dem Einsatz der teilnehmenden Teams“, schwärmte Steffen Grosche, Geschäftsführer des Veranstalters Waterloo Produktion. „Auch bei der diesjährigen Auflage haben wir wieder verrückte Kisten und jede Menge Show erlebt. Genau das ist es, was unser Saloppe- Seifenkistenrennen ausmacht.“

Wen es nun in den Fingern juckt: Der Termin für 2020 steht schon fest. Das Jubiläums-Seifenkistenrennen steigt am Samstag, 12. September 2020. Also nichts wie ab in die Werkstatt!

weitere Informationen: www.saloppe.de/seifenkistenrennen

Von ttr