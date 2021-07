Krawalle zum Dynamo-Aufstieg: Erstes Urteil gefallen

Dresden

Am 16. Mai gewann Dynamo Dresden das Spiel gegen Türkgücü München und stieg in die 2. Bundesliga auf. Im Großen Garten hatten sich, trotz eines Aufrufs der Polizei und des Vereins, coronabedingt das Stadion zu meiden, mehrere tausend Menschen versammelt. Die Po­lizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, zunächst, um die Einhaltung der Coronaregeln zu sichern. Doch nach dem Aufstieg gab es keine Jubelfeier, sondern Krieg. Hunderte Ge­walttäter lieferten sich eine Straßenschlacht mit der Polizei, warfen Steine und Flaschen, schlugen und traten. 185 Beamte wurden verletzt, auch die Fotografin der DNN.

Geständnis und Erklärungsversuche

Am Mittwoch wurde am Amtsgericht in einem beschleunigten Verfahren (einfacher Sachverhalt, klare Beweislage und Freiheitsstrafen nur bis zu einem Jahr) der erste „Fußballfan“ verurteilt. Sebastian S., das Logo seines Lieblingsvereins auf den Arm tätowiert, war an jenem Tag auch im Großen Garten und soll einem Beamten aus vollem Lauf in den Rücken getreten haben. Der Mann war knapp 14 Tage arbeitsunfähig. Als andere Polizisten den 34-Jährigen festnehmen wollten, trat und schlug er auf sie ein, verpasste ihnen Kopfstöße gegen die Helme und beleidigte sie als „Wichser“ und „Fotzen“. Sie blieben wegen der Schutzkleidung unverletzt.

Der Angeklagte räumte die Vorwürfe ein. Er könne sich alles nicht erklären und es tue ihm sehr leid, ließ er Verteidiger Peter Hollstein sagen. Er sei betrunken gewesen und habe sich wohl deshalb der Festnahme entziehen wollen. Aber warum der hinterhältige Tritt in den Rücken des Beamten? Ihm sei so gewesen, als ob dieser zwei junge Frauen geschubst hätte.

Ein Anflug von Galanterie also? Dumm nur, dass auf dem Video, das die ganze Aktion zeigt, nicht eine Frau zu sehen ist. Und so betrunken, dass er nicht mehr wusste, was er tat, war er auch nicht. Ausfallerscheinungen hat keiner bemerkt, zudem ist er Alkohol gewohnt: „Ich trinke gern Bier und Schnaps.“

Kein Stadionverbot

Staatsanwältin Beatrice Baumann brachte es auf den Punkt: „Anlaufnehmen, abheben und zutreten.“ Sie plädierte für eine Freiheitsstrafe von elf Monaten, die wegen der Verteidigung der Rechtsordnung auch vollstreckt werden müsse. Sollte das Gericht aber doch eine Bewährungsstrafe ausreichen, forderte sie für den Angeklagten ein Jahr „Stadion-Abstinenz“: ein deutschlandweites, einjähriges Stadionverbot bei allen Fußballspielen. Spielt Dynamo in einer anderen Stadt, darf er an dem Tag nicht dort hin, spielt Dynamo zuhause, darf er sich dem Stadion nur bis auf zwei Kilometer nähern. „Ein Stadionverbot des Vereins reicht nicht aus.“ Sebastian S. wurde richtig blass.

Nach dem Urteil sah er glücklicher aus. Zehn Monate, ausgesetzt für drei Jahre auf Bewährung und keine Auflagen, was Stadionverbote betrifft. „Wir haben es hier nicht mit einem Fußball-Intensivtäter zu tun, einem Hooligan, der regelmäßig auf andere einprügelt. Dafür gibt es keine Feststellungen“, begründete Richter Ralf Schamber sein Urteil.

Sebastian S. ist 16 Mal vorbestraft, nicht wegen Gewalttaten, sondern meist wegen Schwarzfahrens. Er sollte unter Bewährung künftig besser Tickets lösen, sonst könnte ihm der Tritt doch noch auf die Füße fallen.

Von Monika Löffler