Dresden

Zwischen Feldbetten, einem Tisch mit Kaffee darauf und einer Spielecke für Kinder finden ukrainische Flüchtlinge im Aufenthaltsraum der Bahnhofsmission am Dresdner Hauptbahnhof ihre erste Rast. Viele warten auf Züge, die sie in andere Städte bringen, andere ruhen sich erst einmal aus, um dann zu sehen, wie es weiter gehen soll. Neben Frauen und Kindern findet sogar eine Katze hier eine kurze Bleibe.

Zwischen ihnen steht ein Mann mit knallroter Jacke, der alle Anwesenden um mindestens zwei Köpfe überragt. Sein Name ist Dimytro Dryshchenko. Bis zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine war er Auszubildender zum Krankenpfleger in Neustadt in Sachsen, jetzt ist er auch freiwilliger Helfer und Übersetzer für ankommende Flüchtlinge.

Dima, so lautet Dimytros Spitzname, kommt ursprünglich aus Mykolajiw, eine Stadt 130 Kilometer östlich von Odessa in der Ukraine. Der 31-Jährige ist studierter Brandschutzmeister. 2014 ging er ein Jahr nach Deutschland, um als Au-Pair bei einer Familie in Hannover zu arbeiten. Nach einem freiwilligen sozialen Jahr und wegen des anhaltenden bewaffneten Konflikts um die Halbinsel Krim war für Dima klar, dass er nicht zurück in die Ukraine gehen und stattdessen eine Möglichkeit finden würde, dauerhaft in Deutschland zu bleiben.

„Ich wollte unbedingt mit Menschen arbeiten“, erzählt er und entschied sich 2020 für eine Ausbildung zum Krankenpfleger in der Hohwaldklinik in Neustadt, Sachsen. Die Ausbildung und die Stadt gefällt ihm, jedoch hat der 24. Februar, der Tag des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine, seinen Alltag verändert.

„Mit meiner Mutter telefoniere ich täglich“

Der Auszubildende vermeidet es, permanent Nachrichten über den Krieg zu verfolgen. „Ich lese zwei Telegram-Gruppen, in denen Nachrichten gepostet werden und mehr nicht.“ Mit seiner Mutter ist der Ukrainer täglich in Kontakt. Sie ist mit seiner Schwester und seinem Neffen aufs Land geflohen, unweit von Mykolajiw entfernt. Dima glaubt, dass seine Familie dort nicht in Gefahr ist. „Da ist nichts los. Ein bisschen wie in Neustadt in Sachsen“, sagt er und lacht.

Seine Schwester ist Polizistin und darf deshalb das Land nicht verlassen: Seine 68-jährige Mutter will nicht. „Sie hat gesagt: Ich bin hier geboren, ich sterbe auch hier“, erzählt Dima von einem Telefonat mit seiner Mutter. Viele Ukrainer würden so denken, erklärt er, sie seien „Kämpfer“.

Seine alten Arbeitskollegen beim Brandschutz im stark umkämpften Charkiw arbeiten im Ausnahmezustand. Vor drei Wochen habe er eine Nachricht von seinem alten Chef erhalten, dass die Einsatzkräfte dringend Betonschneider, Helme und Schutzkleidung benötigten. „Ich versuche, den Hilferuf zu übersetzen, um ihn nach Dresden weiterzuleiten.“ Dima hofft, dass sich dadurch ein Hilfstransport ergibt.

Ob er überlegt hat, in die Ukraine zu gehen, um zu kämpfen? „Die Entscheidung, ob man geht oder nicht, muss man für sich selbst treffen. Ich habe meine Aufgabe hier gefunden.“

Kommunikation ist das Wichtigste

Neben seiner 40-Stunden-Schicht im Krankenhaus hat Dima vor einigen Wochen einen Chat und einen News-Kanal auf Telegram mit dem Namen „Hilfe_Ukraine_Sachsen“ erstellt. Im Telegram-Chat, der bereits rund 1600 Mitglieder hat, können sich die Ankommenden untereinander vernetzten.

Im News-Kanal mit rund 3400 Abonnenten bündelt er alle Informationen und Angebote von unterschiedlichen Hilfsstellen für Flüchtlinge, die in Dresden ankommen. Angebote wie Deutschkurse, Sport oder Essensausgaben gebe es genug, nur fänden die Flüchtlinge diese nicht so leicht. „Das funktioniert super. Alle Angebote, die wir finden, sind immer sofort weg“, freut er sich. Für einen Deutschkurs in Pirna hatten sich nach 20 Minuten bereits 80 Leute angemeldet.

Dima will die Informationen nicht nur bündeln, sondern auch übersetzen. Die Internetseiten der Behörden tun dies zwar bereits, jedoch werde das „Beamtendeutsch“ eins zu eins übersetzt, kritisiert er: „Dann versteht man nur Bahnhof.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei seiner Arbeit merkt Dima immer wieder, wie viel Fehlinformationen unter den Flüchtlingen kursieren: „Die Ukrainer haben Angst, wenn sie zur Ausländerbehörde gehen, weil sie denken, dass dann ihr Pass weggenommen wird.“

Neben der Arbeit auf Telegram plant der Dolmetscher mit einem zwölfköpfigen Team eine Google-Maps-Erweiterung, die es Ukrainern einfacher machen soll, Russisch-, Ukrainisch- oder Englischsprechende Ärzte und Impfstellen in Dresden auf einem Blick zu finden.

Viele haben Angst und stehen unter Schock

Seit Beginn des Krieges hilft Dima auch vor Ort bei der Bahnhofsmission mit. Mittlerweile sei es entspannter als vor drei Wochen, als der Ansturm noch größer war. „Unser Lieblingswitz unter den Dolmetschern am Bahnhof war: ’Wer hat weniger geschlafen. Selenskyj oder wir?’.“

Von Britta Haselier