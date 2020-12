Krankenhaus-Arzt in Dresden: Wir arbeiten im Grenzbereich des Möglichen“

Dresden

Dr. Mark Frank ist Ärztlicher Leiter Notfallmedizin und Leiter des Koordinationsteams Corona am Städtischen Klinikum Dresden. Vor wenigen Wochen wurden in den Krankenhäusern Friedrichstadt und Dresden-Neustadt noch 40 Corona-Patienten behandelt. Aktuell sind es 166 Menschen, die betreut werden müssen. Im DNN-Interview erklärt der Mediziner, wie er sich dem Kampf gegen Corona stellt. Und hebt hervor: Alle am Klinikum leisten Außerordentliches, ob Chefarzt, Reinigungspersonal oder Patiententransport.

Frage: Herr Dr. Frank, Sie haben vor vier Wochen gesagt: Wir machen Individualmedizin und keine Katastrophenmedizin. Können Sie diesen Anspruch angesichts der hohen Patientenzahlen noch halten?

Dr. Mark Frank: Wir machen Individualmedizin. Das ist unser Ziel und unsere Überzeugung. Auch wenn wir durch zunehmende Patientenzahlen wirklich im Grenzbereich des Möglichen arbeiten – vor allem, was die personelle Situation angeht bei Pflegekräften und Ärzten. Dieses Ziel bleibt unverändert.

„Es gibt keinen Schalter, der umgelegt wird“

Sind Situationen vorstellbar, in denen Sie von diesem Ziel Abstand nehmen müssen?

Es gibt keinen Schalter, der umgelegt wird und dann werden Menschen in zwei Gruppen eingeteilt. Aber auch wenn wir Individualmedizin machen, so bedeutet das nicht, dass eine Maximaltherapie immer das Beste ist, was wir für den einzelnen Menschen tun können. Es gilt vielmehr, ein reales Maß der medizinischen Situation und ein möglichst gutes Bild von den Wünschen des Patienten zu bekommen. Das kann auch bedeuten, auf bestimmte medizinische Maßnahmen zu verzichten. Nicht weil Ressourcen begrenzt sind, sondern weil es nicht sinnvoll erscheint oder der Patient es selbst nicht wünscht. Auch das ist Individualmedizin und für Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige und den betroffenen Menschen von Bedeutung, elementar und, ja, belastend.

„Das geht nur, weil alle eine Schippe drauflegen“

Was werden Sie tun, wenn die Ressourcen an Personal, Geräten und Betten aufgebraucht sind?

Es gibt kein: „Ab jetzt ist das so." Es ist bereits seit einiger Zeit immer wieder phasenweise der Fall, dass wir mehr Patienten medizinisch und intensivmedizinisch versorgen als dafür vorgesehen ist. Das geht nur, weil noch einmal Pflegekräfte und Ärzte sowie Medizintechnik und Logistik eine Schippe drauflegen. Im Verlauf werden auch Patienten gesund und können von der Intensivstation verlegt werden. Manche Patienten schaffen es nicht und versterben. Die Belegung auf Intensivstationen und in Notaufnahmen ist also grundsätzlich hochdynamisch. Das ist auch ohne Covid-19 so. Bisher konnten wir also an unserem Wunsch und Bestreben nach Individualmedizin festhalten, wenngleich die Dauer der anhaltenden Situation ein limitierender Faktor sein kann. Unabhängig von dem, was uns noch bevorsteht, lässt sich klar sagen, dass wir jeden Patienten nach bestem Wissen und Gewissen medizinisch bestmöglich behandeln, pflegen und begleiten wollen. Das ist unser gemeinsamer Nenner!

„Wir arbeiten doch alle viel“

Wie wirkt sich Corona auf Ihren Arbeitsalltag aus?

Viele Überstunden, wenig freie Tage... Wir arbeiten jedoch alle viel. Die Pflegekräfte auf Normalstation und auf den Intensivbereichen, Ärzte, Reinigungspersonal, Patiententransport, Medizintechnik, Bau und Technik, Pressestelle und viele mehr. Hier ziehen alle an einem Strang. Die Gabe, sich dieser Situation zu stellen, ist aus meiner Sicht eine unglaubliche Stärke. Wir sind nicht alleine und geben uns gegenseitig ein bisschen Kraft und Zuversicht.

Woraus schöpfen Sie Hoffnung?

Hoffnung gibt es doch immer. Manchmal sind es große Dinge. Patienten mit schwerem Verlauf kommen deutlich gebessert von der Intensivstation und werden wieder gesund. Manchmal sind es die Kleinigkeiten. Ein verschmitztes Lachen einer Pflegekraft, nur sichtbar an den Augen des sonst durch die Maske verdeckten Gesichts. Eine Dankeskarte einer Patientin, die noch ein paar selbstgebackene Plätzchen dazu gelegt hat. Das Gefühl, mit einer wirklich großartigen Mannschaft zu arbeiten. Oder weil schon immer nach dem Regen die Sonne rauskommt...

Von Thomas Baumann-Hartwig