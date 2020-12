Krankenhäuser in Dresden nehmen Corona-Patienten aus Bautzen und Görlitz auf

Dresden

Das Städtische Klinikum Dresden stellt weitere Intensivbetten zur Verfügung, um die angespannte Situation in Dresden und Ostsachsen zu entlasten. „Dies geht aber nur, indem wir unsere Intensivkapazitäten zugunsten der Versorgung von Corona-Patienten verschieben“, erklärte Viviane Piffczyk, Sprecherin des Klinikums. Die Krankenhäuser Friedrichstadt und Dresden-Neustadt müssten dafür das Operations-Geschehen reduzieren und geplante Eingriffe verschieben.

Situation ist anhaltend ernst und herausfordernd

Piffczyk betonte, dass das Städtische Klinikum auch in der aktuellen Situation die Behandlung von Jung bis Alt sicherstelle. In der Krebsmedizin würden alle heilenden und palliativen Behandlungen unverändert und vollumfänglich durchgeführt. „Selbstverständlich auch die geplanten Operationen. Akute Notfälle wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Unfallpatienten behandeln wir ohne Einschränkung“, so die Sprecherin. Die Situation sei anhaltend ernst und für die Mitarbeiter des Klinikums in allen Bereichen herausfordernd.

Das Universitätsklinikum Dresden hat bereits mehrere Patienten aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz übernommen, teilte Pressesprecher Holger Ostermeyer auf Anfrage mit. In den beiden Regionen sind die Krankenhauskapazitäten wegen sehr hoher Infektionszahlen und vieler schwerer Krankheitsverläufe nahezu erschöpft.

Begegnungen mit anderen Menschen auf das Notwendigste beschränken

„Wir selbst haben mehrfach klargemacht, dass die Zahl der Neuinfektionen keinesfalls weiter steigen darf, damit Deutschland nicht in eine Situation wie viele unserer Nachbarländer gerät. Dort sind die Intensivkapazitäten am Limit angelangt, Schwerkranke können nicht mehr behandelt werden“, erklärte Professor Michael Albrecht, Vorstand des Universitätsklinikums Dresden, auf Anfrage. Deshalb sei jede und jeder Einzelne gefordert, an der Eindämmung von Covid-19 zu arbeiten. „Und das geht meines Erachtens in allererster Linie mit einer deutlichen Einschränkung von Kontakten sowie mit einer strikten Einhaltung von Hygieneregeln und Abständen.“

Albrecht rät, die in der Corona-Schutz-Verordnung des Freistaats aufgeführten Kontaktbeschränkungen nicht bis ans Limit auszureizen. „Wir sollten die Begegnungen mit Menschen aus anderen Haushalten auf das wirklich Notwendige beschränken.“ Das sei in der Vorweihnachtszeit sicher belastend. „Doch nur so können wir die Pandemie kontrollierbar und unser Gesundheitssystem handlungsfähig halten.“

Rehakliniken sollen Krankenhauspatienten behandeln

Das Sächsische Sozialministerium plant, zur Entlastung der Krankenhäuser geeignete Rehakliniken zur Behandlung von Krankenhauspatienten zu bestimmen. So könnten die eigentlichen Krankenhäuser notfalls entlastet und dort die notwendigen Kapazitäten zur Behandlung von Covid-19-Erkrankten freigemacht werden können. Die Bestimmung geeigneter Rehakliniken werde gegenwärtig vom Sozialministerium vorangetrieben, heißt es aus dem Haus von Ministerin Petra Köpping ( SPD).

