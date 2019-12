Krach um die 15. Grundschule – bis Ostern bleibt es laut in der Neustadtschule

Dresden

Kinderlärm füllt den Hof an der Rothenburger Straße. Ein Fußball rollt an vielen Kinderbeinen vorbei und prallt gegen eine Mauer, die Knirpse laufen, tollen und springen über den staubigen Grund: Schulpause an der 15. Grundschule in der Äußeren Neustadt. Dann klingelt es. Schlagartig wird es laut im Treppenhaus der Dreikönigschule, wo die Grundschüler unterrichtet werden, während ihr Stammgebäude an der Görlitzer Straße saniert wird. Viele kleine Füße trappeln über die Treppen, ein heilloses Durcheinander und Stimmengewirr entsteht, so dass es am Ende fast wie ein Wunder scheint, dass zum Unterrichtsbeginn jeder Grundschüler sein Klassenzimmer gefunden hat.

Dann wird es leise auf den Fluren und in den Klassenzimmern laut. Unerträglich laut, wie Eltern sagen. Der Grünen-Stadtbezirksbeirat Oliver Mehl, der sich ihrer Sache angenommen hat, spricht von „gesundheitsgefährdenden Zuständen“. Er moniert fehlenden Brand- und Lärmschutz im interimsweise von der Grundschule genutzten Gebäude und wirft dem Schulverwaltungsamt vor, „mehr als 15 Monate nötige Maßnahmen“ verschleppt zu haben.

In dem Krach um den Lärm haben Elternvertreter nach einer laut Mehl ergebnislos gebliebenen Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) sowie langen Diskussionen mit dem Landesamt für Schule und Bildung nun die Unfallkasse und die Landesdirektion Sachsen eingeschaltet. Jetzt würden die „gröbsten Lärm- und Brandschutzgefahren am Interimsstandort der 15. Grundschule“ nun doch noch abgestellt, frohlockt Oliver Mehl.

Reinhard Koettnitz, Leider des Schulverwaltungsamts, und Direktor Olaf Böttger im Gespräch über die Zustände im Interimsstandort der Neustädter Grundschule. Quelle: Anja Schneider

Das sieht der Leiter des Schulverwaltungsamts, Reinhard Koettnitz, anders. Nach Verständigung mit der Unfallkasse habe es nur einen kleinen Umbau gegeben: Der Aufgang zum aus Brandschutzgründen ohnehin leer stehenden dritten Obergeschoss ist nun mit einer provisorischen Tür verschlossen. „Mehr Maßnahmen sind hier nicht vorgesehen“, sagt Koettnitz. Und auch ein Termin mit der Landesdirektion Sachsen sei inzwischen abgesagt. Die Behörde habe Verständnis für das Vorgehen des Schulverwaltungsamts, sagt Koettnitz.

Amtsleiter: Mauern durchzubrechen hat jetzt keinen Sinn mehr

Das verweist vor allem auf die bestehende Sanierungskette: Die ABC-Schützen mussten aus dem maroden Gebäude der 15. Grundschule ausziehen, damit dieses modernisiert werden kann. Interimsweise sind sie zwar in einem ähnlich maroden Gebäude untergekommen, das aber einen Vorteil hat: Das Haus B der Dreikönigsschule liegt nur wenige Hundert Meter vom Stammhaus der Grundschule entfernt. „Natürlich gibt es dort Probleme – wie in vielen anderen Altbauten auch“, zeigt Schulverwaltungsamtsleiter Koettnitz Verständnis. Deshalb wolle man das Gebäude auch umbauen, sobald die Grundschüler wieder ausgezogen sind. Bis dahin habe es jedoch wenig Sinn, grundlegend in den Baukörper einzugreifen. „Um den Brandschutz im zweiten Obergeschoss zu verbessern, müsste man Mauern durchbrechen. Bis wir damit fertig sind, sind die Grundschüler schon ausgezogen“, sagt Koettnitz.

Einige kleinere Eingriffe habe es dennoch gegeben, um das Los der Schüler zu verbessern. So wurde im Sommer der Schulhof gewässert, weil es dort stark staubte. Eine Tür zum Hof hat eine Scheibe erhalten, damit Schüler sich von beiden Seiten sehen und Zusammenstöße vermeiden können. Einen von der Elternschaft organisierten Fußboden aus Messebeständen, der in einigen Räumen eine lärmdämpfende Wirkung entfalten soll, konnte das Schulverwaltungsamt jedoch nicht verlegen. „Wir konnten keinen Handwerksbetrieb dafür verpflichten, weil niemand bereit ist, dafür Haftung zu übernehmen“, begründet Reinhard Koettnitz. Außerdem wurden im Außengelände Fahrradständer geschaffen und parkfreie Zonen markiert, was Rettungsfahrzeugen für den Notfall den Weg frei hält. In etwa 10 000 Euro hätten diese kleineren Eingriffe gekostet, sagt Koettnitz. „Mir ist bewusst, dass es zum Beispiel im Speisesaal große Probleme gibt, aber die lassen sich nicht so einfach beseitigen“, bittet er um Verständnis. Auch sei die Lärmbelastung in den hohen Räumen nicht so stark, dass dringender Handlungsbedarf bestehe.

Grundschüler ziehen Ostern aus, Gymnasiasten kommen im Sommer zurück

Immerhin ein dickes Trostpflaster gibt es für die 349 Grundschüler: In den Osterferien ziehen sie in ihr dann frisch saniertes Stammhaus um. Das war ursprünglich bereits in den Winterferien geplant, verzögerte sich jedoch etwas. „Wie so oft in alten Gebäuden hat es einige Überraschungen gegeben, wir bleiben aber im Budget von zwölf Millionen Euro“, sagt Koettnitz.

Anschließend wird es noch ein bisschen lauter im dann von den Grundschülern verlassenen Haus B der Dreikönigsschule. Bauleute gehen die dringend nötige Sanierung an. Derzeit sind sie im Haus A aktiv, wollen dort aber bis zum Sommer fertig sein. Dort und im bereits sanierten Haus C soll zum Schuljahresbeginn 2020/21 ein Teil des derzeit in den Schulcampus Tolkewitz ausgelagerten Gymnasiums Dreikönigsschule zurückkehren. Der Schulbau in den Häusern A und B kostet insgesamt 21 Millionen Euro. Ist alles erledigt, kehrt zumindest in der Dreikönigsschule wieder Ruhe ein, hofft Schulverwaltungsamtsleiter Koettnitz. „Wir haben aber noch einige Gebäude mit ähnlich gelagerten Problemen“, verweist er auf die Mammutaufgabe Schulhaussanierung.

Von Uwe Hofmann