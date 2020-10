Kostenloses Obst in Dresden: Die Seite mundraub.org verrät Fundorte

Dresden

Ob faulende Äpfel am Wegesrand oder zermatschte Kirschen auf den Wiesen, die nur noch als Futter für Tiere herhalten: Jedes Jahr verkommen Unmengen an frischem Obst. Abhilfe will die Internetseite „ mundraub.org“ schaffen. Das erklärte Ziel: Menschen zusammenzuführen, die sich regional für die Pflege und den Erhalt von öffentlichen Obstbeständen einsetzen.

Jede angemeldete Person kann Obstvorkommen auf einer Karte markieren und sich mit Anderen über den Standort austauschen. Allein in Dresden gibt es über 100 Nutzer, die mehr als 300 Fundorte von Obst wie Nüssen, Pflaumen, Kirschen oder Äpfeln gekennzeichnet haben.

Auch Städte können mit der Website kooperieren

Auch Städte und Gemeinden können bei „ mundraub.org“ mitmachen. Unter dem Motto „Essbare Stadt“ können sie eine Partnerschaft eingehen und eigenständig öffentliche Obstzugänge und Streuobstwiesen markieren. Daran beteiligen sich bislang etwa Bochum, Rostock oder Friedrichshafen.

Dresden engagiert sich nicht bei der Aktion, die Stadt verweist auf zahlreiche andere Projekte – etwa die „Zukunftsstadt Dresden“.

Innerhalb des Projektes werde „Essbares“ kartiert. „Darüber hinaus wird nach weiteren Flächen gesucht, um diese zu bepflanzen“, sagt Karl Schuricht, Pressesprecher der Stadt.

Die Gründung der Plattform und die Philosophie der Erfinder

Kai Gildhorn und Katharina Frosch haben die Plattform vor rund elf Jahren nach einer Paddeltour auf der Unstrut in Sachsen-Anhalt gegründet. Während die Beiden abgepacktes Obst aus dem Supermarkt aßen, fielen ihnen die zahlreichen öffentlichen und kaum genutzten Früchte auf.

Daraufhin hinterfragten die Beiden ihr Konsumverhalten, wollten sich aktiv für die heimischen Obstbestände einsetzen. So steht es auf der Internetseite. Die Betreiber haben das Ziel, dass sich Menschen für regionales Obst sensibilisieren, anstatt alles abgepackt und aus fernen Ländern im Supermarkt zu kaufen.

Das Team hinter „ mundraub.org“ organisiert neben der Webseite Entdeckertouren durch lokale Obstbestände sowie Pflanz-,Pflege-, und Ernteaktionen.

Wo kein Kläger, da kein Richter

In Dresden gibt es 18 ausgewiesene Streuobstwiesen, zum Beispiel an der Steinbacher Straße in Leutewitz, an der Passauer Straße in Plauen oder an der Quohrener Straße in Bühlau. Hier können Dresdner beruhigt für den eigenen Gebrauch zugreifen.

Wie aber ist die Rechtslage bei öffentlichen Plätzen, die nicht offiziell als Streuobstwiese ausgeschrieben und dennoch auf „ mundraub“ zu finden sind? In der Theorie ist das Pflücken von Obst in solchen Bereichen laut Ordnungsamt eine Straftat. Auch die Seite verweist in ihren Nutzungsregeln darauf. Dies werde aber nur verfolgt, wenn der Besitzer Interesse an einer Strafverfolgung habe, heißt es vom Ordnungsamt. Also: Wo kein Kläger, da kein Richter.

