Kostenlose Schnelltests: So plant Dresden

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden kann am Ende der Woche 1500 kostenlose Schnelltests am Tag anbieten. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag auf Anfrage mit. Die Bundesregierung will jedem Bürger einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest anbieten. Davon ist Dresden noch weit entfernt, aber inzwischen umfasst die Liste zehn Einrichtungen, in denen kostenlose Tests möglich sein sollen.

Wie das Gesundheitsamt der Stadtverwaltung mitteilte, gibt es gegenwärtig keine Überlegungen, neben dem Schnelltestzentrum im Messegelände weitere kommunale Testzentren einzurichten. Das Gesundheitsamt beauftrage Drittanbieter und setze auf viele Anbieter im Stadtgebiet, die sich an den kostenlosen Testungen beteiligen.

Größter Anbieter von kostenlosen Schnelltests sind die Johanniter. Im Testzentrum in der Messe wurden von Montag bis Donnerstag 2065 Personen getestet, teilte die Stadtverwaltung mit. Davon seien 17 Tests positiv ausgefallen. Im Schnitt würden die Tester etwa 150 Tests pro Stunde schaffen. Im Einsatz seien jeweils sieben Personen in der Früh- und Spätschicht. Vor Ort seien Personen mit sanitätsdienstlicher Ausbildung von der Johanniter-Unfallhilfe Dresden e. V., die Feuerwehr Dresden unterstütze seit Mittwoch die Spätschicht.

7 Uhr der größte Andrang in der Messe

Vor allem morgens 7 Uhr sei der größte Andrang in der Messe zu verzeichnen, weil Menschen sich vor dem Start in den Arbeitsalltag testen lassen würden. Über den Vormittag entspanne sich die Lage meist. Zur Mittagszeit werde es oft wieder mehr Publikum, ebenso nach 16 Uhr. Die Schnellteststrecke ist von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, hat also am Wochenende geschlossen.

Eine halbe Stunde Wartezeit

„Der Start für ein solches Projekt war ausgezeichnet“, erklärte Danilo Schulz, Bereichsleiter Kommunikation bei den Johannitern. „Für die Kürze der Zeit läuft es sehr professionell.“ Am Montag wurden in der Messe 331 Personen getestet, am Dienstag 577 und am Mittwoch 592. Die Wartezeit betrage in Durchschnitt eine halbe Stunde. Die Tester hätten noch keinen Interessenten ohne Test wegschicken müssen, die Kapazitäten würden ausreichen.

Starker Anstieg seit Einführung der kostenlosen Tests

Im Testzentrum Hellerau würden die Johanniter 60 bis 80 Personen am Tag testen. Seit Freitag sei das Zentrum zertifiziert und dürfe auch kostenlose Tests anbieten. „Daher dürfte die Zahl noch einmal ansteigen“, vermutet Schulz. Im Testzentrum Heidenau sei das der Fall gewesen: Dort seien 80 bis 100 Personen pro Tag vor Einführung der kostenlosen Tests getestet worden, während es jetzt 150 bis 200 Menschen seien.

Verkehrsbetriebe testen Mitarbeiter mit Kundenkontakt

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) testen ab Montag ihre Mitarbeiter, die Kontakt zu Kunden haben. Dafür hat das Nahverkehrsunternehmen Laientests geordert. Bis zu 100 Personen kommen laut DVB-Sprecher Falk Lösch für die Selbsttests in Betracht: Beschäftigte in den Kundenzentrum und in der Lagerwirtschaft mit Kontakt zu Lieferanten.

Hier sind laut Gesundheitsamt kostenlose Schnelltests möglich: Testzentrum Messe Dresden (Johanniter): Öffnungszeiten werktags von 8 Uhr bis 18 Uhr. Am Wochenende nicht geöffnet! Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Die Testung findet auf Parkplatz P3 im Messegelände statt. Corona-Teststation (Johanniter): Am Grünen Zipfel 2, 01109 Dresden, Anmeldung unter https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ oder telefonisch unter 2091444. Am Wochenende nicht geöffnet! Johanniter Corona-Teststation, Zschierener Straße 5, Heidenau (an der Stadtgrenze zu Dresden); Informationen im Internet unter: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/, Auch am Wochenende geöffnet. Testzentrum Schäferstraße: Schäferstraße 59, 01067 Dresden, Anmeldung unter https://testzentrum.tkf-dresden.de/ Covid Testcenter Dresden: Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden / keine symptomatischen Patienten, Anmeldung unter https://www.covidtestcenter-dresden.de/ Apotheke Naußlitz-Center:Kesselsdorfer Straße 81, 01159 Dresden Apotheke am Ei: Liebigstraße 20-22, 01187 Dresden, Anmeldung unter https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/ Sophien Apotheke: Lockwitzer Straße 9, 01219 Dresden, Anmeldung unter https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/ Apotheke am Bönischplatz: Bönischplatz 17, 01307 Dresden, weitere Informationen: https://www.apotheke-am-boenischplatz-dresden.de/ Saxonia Apotheke, Prager Straße 8a, 01069 Dresden, weitere Informationen: https://www.gesundleben-apotheken.de/saxoniaapo-dresden Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Testzentren den Beginn der kostenfreien Tests selbst festlegen und es möglich ist, dass bei den aufgezählten Anbietern noch keine kostenfreie Testung möglich ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig