Kostenlose Schnelltests: Dann ist in Dresden der Ansturm am geringsten

Dresden

Die Liste wird länger: In 15 Einrichtungen von Dresden können sich Stand Montag Interessenten kostenlos testen lassen. Unter den Einrichtungen befinden sich zehn Apotheken, zwei private Testzentren, zwei Testzentren der Johanniter und das kommunale Testzentrum, das die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Johannitern im Messegelände direkt neben dem Impfzentrum betreibt.

So viele Menschen lassen sich testen

„Wir erleben in unseren drei Testzentren einen großen Ansturm“, erklärte Danilo Schulz, Bereichsleiter Kommunikation bei den Johannitern. In der Dienststelle in Heidenau teste die Hilfsorganisation im Schnitt 250 Menschen am Tag – das sind doppelt so viele wie vor der Einführung der kostenlosen Testangebote. In der Messe Dresden würden 600 bis 750 Menschen am Tag getestet und im Testzentrum in Hellerau 80 bis 100 Personen.

Das ist am Wochenende in Heidenau passiert

Während die Testzentren in Dresden nicht geöffnet waren, erlebten die Johanniter einen enormen Andrang in Heidenau. Das Testzentrum befindet sich an der Stadtgrenze zu Dresden. 430 Menschen seien am Sonnabend getestet worden, so Schulz. Am Sonntag seien 292 Personen zu einem Test gekommen.

Wie viele Menschen getestet werden können

In Heidenau liege die Kapazität bei 30 bis 40 Personen pro Stunde, in der Messe könnten 60 bis 80 Tests pro Stunde genommen werden. „Die Abläufe werden schneller, die Prozesse spielen sich ein, der Durchlauf steigt“, so der Johanniter-Bereichsleiter. Derzeit werde mehr Personal zur Unterstützung eingestellt und geschult.

So viele Tests fallen positiv aus

In der Messe werden pro Tag im Durchschnitt fünf bis zehn positive Testergebnisse registriert, in Heidenau meist zwei bis drei. Bei Hellerau liege die Quote bei einem positiven Test pro Tag, so Schulz. „Wir erleben einen leichten Anstieg bei der Zahl positiver Tests im Vergleich zu vor zwei Wochen. Das liegt aber auch an der vermehrten Zahl an Tests.“

Dann ist der Andrang nicht so groß

Wer nicht lange im Testzentrum in der Messe anstehen will und zeitlich flexibel ist, sollte zwischen 10 und 13 Uhr kommen, empfiehlt der Bereichsleiter. „Da waren in der vergangenen Woche die kürzesten Zeiten.“ Der große Ansturm werde nach wie vor früh sowie gegen Nachmittag und am Abend registriert.

Hier sind laut Gesundheitsamt kostenlose Schnelltests möglich: Testzentrum Messe Dresden (Johanniter): Öffnungszeiten werktags von 8 Uhr bis 18 Uhr. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig. Die Testung findet auf Parkplatz P3 im Messegelände statt. Corona-Teststation (Johanniter): Am Grünen Zipfel 2, 01109 Dresden, Anmeldung unter https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ oder telefonisch unter 2091444. Johanniter Corona-Teststation, Zschierener Straße 5, Heidenau (an der Stadtgrenze zu Dresden); Informationen im Internet unter: https://www.johanniter.de/juh/lv-sn/rv-dresden/projekte/coronatest-in-dresden-und-heidenau/corona-schnelltest-in-dresden-und-heidenau/ Testzentrum Schäferstraße: Schäferstraße 59, 01067 Dresden, Anmeldung unter https://testzentrum.tkf-dresden.de/ Covid Testcenter Dresden: Friedrich-List-Platz 2, 01069 Dresden / keine symptomatischen Patienten, Anmeldung unter https://www.covidtestcenter-dresden.de/ Apotheke Naußlitz-Center:Kesselsdorfer Straße 81, 01159 Dresden Apotheke am Ei: Liebigstraße 20-22, 01187 Dresden, Anmeldung unter https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/ Sophien Apotheke: Lockwitzer Straße 9, 01219 Dresden, Anmeldung unter https://mattheus-apotheke-dresden.de/antigen-schnelltest/ Apotheke am Bönischplatz: Bönischplatz 17, 01307 Dresden, weitere Informationen: https://www.apotheke-am-boenischplatz-dresden.de/ Saxonia Apotheke, Prager Straße 8a, 01069 Dresden, weitere Informationen: https://www.gesundleben-apotheken.de/saxoniaapo-dresden Panorama-Apotheke, Kohlenstraße 18, 01189 Dresden, Panorama-Apotheke, Kohlenstraße 18, 01189 Dresden, weitere Informationen: https://www.panorama-apotheke.de/ Apotheke am Wilden Mann, Großenhainer Straße 186, 01129 Dresden, weitere Informationen: https://www.apo-am-wilden-mann.de/ Apotheke Löbtau Passage, Kesselsdorfer Straße 1, 01159 Dresden, weitere Informationen: https://loebtaupassage.com/shops/apotheke-loebtau-passage Bahnhof-Apotheke, Wiener Platz 4, 01069 Dresden, weitere Informationen: https://www.city-apotheken-dresden.de/ Sonnen-Apotheke, Pirnaer Landstraße 230, 01259 Dresden, weitere Informationen:http://sonnen-apotheke-dresden.de/index.php Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Testzentren den Beginn der kostenfreien Tests selbst festlegen und es möglich ist, dass bei den aufgezählten Anbietern noch keine kostenfreie Testung möglich ist.

Von Thomas Baumann-Hartwig