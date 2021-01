Kopfstoßattacke auf André Sarrasani – Prozess am Amtsgericht Dresden

Dresden

Als Magier und Dompteur, der dazu noch mit Tigern arbeitet, muss An­dré Sarrasani immer blitzschnell reagieren können. Da entwickelt man wohl so etwas wie einen sechsten Sinn. Den Kopfstoß, den er am 21. Januar 2019 vor der Tür des „Blue Dance Club Dresden“ abbekam und der ihn die Schneidezähne kostete, kam für ihn völlig unerwartet. Er sah Sebastian R. als Angestellten des „Blue“. Am Freitag trafen sich beide im Amtsgericht wieder.

Mitarbeiter von André Sarrasani feierten im „Blue“ den Geburtstag eines Kollegen, der Chef und seine Lebenspartnerin Edit Slavova kamen später dazu. Nur hieß es dann von den zwei Securitymitarbeiten an der Tür: Ihr kommt hier nicht rein, es ist zu spät.

Entertainer darf nicht zur Geburtstagsfeier

Edit Slavova bat darum, ihren Mitarbeitern wenigstens Bescheid geben zu dürfen und bot, damit sie auch wiederkommt, sogar Pfand an. „Ich sagte, dass ich ihnen meine Tasche und meinen Mann hier lasse.“ Sie durfte rein, kam aber nicht bis zu ihren Leuten. Ein Angestellter habe sie böse gegen die Tür geschubst.

André Sarrasani, der brav vor der Tür wartete, ging dazwischen und bekam einen Kopfstoß. „Ich musste am nächsten Morgen erst einmal schauen, dass ich ein paar neue Zähne ins Gesicht bekomme. Ich hatte ja am Abend wieder Vorstellung. In der Uniklinik bekam ich erstmal Provisorien, damit ich lächeln konnte.“

„Das ist der Mann“

Er und auch seine Partnerin waren sich am Freitag im Gericht sicher, dass Sebastian R. der Mann war, der sie attackiert hatte. Beide bezeichneten ihn als Angestellten des „Blue“ und erkannten ihn wieder. „Das ist der Mann, der damals vor mir stand“, war sich Edit Slavova sicher. Als die Polizei damals anrückte, war der Täter verschwunden. Nach der Täterbeschreibung kamen die Beamten aber auf Sebastian R. – der 48-Jährige ist für sie kein Unbekannter.

Sagen wollte der Angeklagte am Freitag zu dem Vorfall nichts. Dummerweise erschien auch sein Entlastungszeuge, einer der beiden Security-Mitarbeiter vom Tattag, nicht. Der präsentierte eine Krankschreibung – nur für diesen Tag. Damals hatte er einer Polizistin erzählt, sie seien nur zwei Sicherheitsmitarbeiter vor Ort gewesen und ein unbekannter Gast. War das Sebastian R.? Da gibt es noch einige Fragen. Der Prozess wird fortgesetzt.

