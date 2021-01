Die Fakultät „Friedrich List“ plant mit der Southwest Jiaotong University in Chengdu einen umfangreichen Austausch bei der Ausbildung der Studenten und bei der Erforschung neuer Mobilitätssysteme. Die Hochschule in der 14-Millionen-Einwohner-Stadt gilt als Wiege der Eisenbahningenieure.

Erst vor wenigen Tagen war in China die neue Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Peking und Harbin in Betrieb genommen worden. Die dort verkehrenden Schnellzüge sind zwar in China produziert worden. Die Optik lässt aber unschwer erkennen, dass in diesen Zügen auch jede Menge Technologie und Wissen aus Deutschland steckt. Quelle: www.imago-images.de