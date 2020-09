Konzert in Dresden: Johanna Summer verbindet Schumann und Jazz

Dresden

Musikalische Weichspüler haben schon so viel Schindluder mit klassischen Vorlagen betrieben, dass man ein Konzert durchaus mit Skepsis besucht, in dem eine 25-jährige Pianistin Musik von Robert Schumann in Jazz übersetzen will. Droht uns hier vielleicht eine weitere Variation populistischer Fahrstuhlmusik, die zugunsten von Schallplattenpreisen und Publikumsquoten den ästhetischen Absturz bedeutet?

Ihr erst drittes Konzert zum jüngst beim Vorzeigelabel ACT erschienenen Debütalbum „ Schumann Kaleidoskop“ gab die in Plauen geborene Pianistin Johanna Summer am Freitag im Jazzklub Tonne. Hier war die klassisch ausgebildete Musikerin, die an Dresdens Musikhochschule Jazzklavier studiert hat, bereits in anderen Formationen zugegen. Nie aber solistisch. Diesen Einstieg absolvierte sie nun mit Improvisationen über Ausschnitte aus Schumanns „Kinderszenen“ und dem „Album für die Jugend“.

Anzeige

So viel Romantik war noch nie in der Tonne

Wer je ein paar Jahre Klavierunterricht genossen hat, wird sich an die Faszinationskraft dieser lyrisch romantischen Werke erinnern. Und umgehend ins Staunen darüber geraten, was Johanna Summer daraus macht! Sie beginnt eintönig, was aber nicht monoton wirkt, steigert sich rasch in eine wuchtige Akkordik, mischt das Ganze poetisch ab, fügt gleich darauf die ersten vertrackten Parts ein und lässt das erste Stück-Doppel mit einem dissonanten Bassakkord enden. Beherzt modulierend nimmt sie ihr Publikum mit auf fingerfertige Reisen, in denen sie ihr Gespür für stimmige Dramaturgie ebenso unter Beweis stellt wie hohe Virtuosität und künstlerische Reife.

Weitere DNN+ Artikel

Für ihre Eingebungen – wie sonst sollten die Improvisationen benannt werden? – verbindet Johanna Summer gern zwei Schumann-Kompositionen pro Set, deren musikalische Themen aber nur selten so ganz direkt aufscheinen, vielmehr ist es das pure Notenmaterial, dass anverwandt und variiert wird. So viel Romantik war noch nie in der Tonne.

Gegensätzlich etwa wirken „Glückes genug“ und „Erster Versuch“, um dann doch in sonatinenhaften Verläufen zusammenzufließen und zu beweisen, dass die Interpretin ihr Hand-Werk ganz großartig beherrscht. Sie steigert das alles ins beinahe Sinfonische, sehr wirkungsvoll mit herzhaften Blue Notes durchsetzt. Höchst konzentriert streift sie durch die leisen, im Wortsinn ertasteten Töne, mit scheinbarer Leichtigkeit springt sie behände ins Virtuose, ruht auch mal kurz aus in einem Plätschern, das jedoch nie ins Banale abgleitet.

Die Verbindung von „Knecht Ruprecht“ – der Jahreszeit angemessen durch den irrwitzigen „Hasche-Mann“ ersetzt – und der ohrwurmigen „Träumerei“ gelingt Johanna Summer ebenso überzeugend als Bereicherung der Schumannschen Vorlagen wie ihre knappe Zugabe mit „Von fremden Ländern und Menschen“, für die sie nochmals heftigen Beifall des Tonne-Publikums erhielt.

Wie schön, dass es endlich wieder solch stimmige Live-Musik gibt.

CD: Johanna Summer „ Schumann Kaleidoskop“ ACT 9681-2

18.9.: Johanna Summer spielt im Saxstall Pohrsdorf

Von Aldo Lindhorst