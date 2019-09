„Kontraste“: Ergebnisse eines Sommer-„Pleinair“ in Dresden ausgestellt

Dresden

Sich der Natur künstlerisch in der Gemeinschaft auszusetzen und sich mit ihr auseinanderzusetzen ist selten geworden. Den urbanen Raum für eine kurze Zeit hinter sich zu lassen, um wieder sich selbst zu finden und das Gegenüber zu entdecken, beinhaltet eine Chance für neue kreative Gedanken. So eine Pause ist ein Geschenk. Man lässt sich inspirieren von den örtlichen Gegebenheiten, den atmosphärischen Erscheinungen, der Morgen- und Abendstimmung, lauscht in die Stille, labt sich beim gemeinsamen Essen und lässt sich von Gesprächen anregen.

Franziska Kunathlädt seit 2015 Künstlerinnen und Künstler, die ihr aufgefallen sind, mit denen sie stilistisch oder menschlich einiges verbindet zu einem Sommerpleinair in ihrem restaurierten Bauernhof in Röhrsdorf, linkselbisch gelegen, inmitten der idyllischen Landschaft der Lommatzscher Pflege, zum gemeinsamen Arbeiten ein. So bildete sich die offene Künstlergruppe „ Pleinair“ heraus, die mit einem Ausstellungszyklus erstmals in Dresden an die Öffentlichkeit getreten ist. Unter dem Titel „ Kontraste“ sind Fotoarbeiten, Radierungen, Zeichnungen, Frottagen, auch ein Pastell und Malerei in der Galerie im 2. Stock im Neuen Rathaus zusammengefasst.

Rita Geißler (Jg. 1961) ist oft skizzierend in der Natur unterwegs. Zeichnerische Notate sind Grundlage für ihre linear reduzierten Tiefdrucke, in denen die Linie dominiert, die Perspektivräume öffnet. Im Finden des Wesentlichen liegt ihre Stärke. Die Linie, ob zart oder kräftig, deutet nur an, was sich dann vollendet. Die Grafiken besitzen in ihrer Reduktion eine große Offenheit. Sie bilden elementare Sinnbilder zwischen Licht und Schatten.

Hans-Jürgen Reichelt (Jg. 1956) ist ein phantasiebegabter Linienspintisierer, ein Meister der Radierung, der Reales mit Fiktiven zu Geschichten verbindet, die uns in Traumwelten weg träumen lassen. Die Bildtitel verraten sensiblen Humor, so kann man unter einer Radierung lesen: „Die Reise des Antiquars durchs Lommatzscher Land im Jahre 2017. Dass er aber seit einigen Jahren nach Leipzig reist und beim Gothic-Treffen fotografiert, ist nur einem eingeweihtem Kreis bekannt. Daraus entwickelt er digitale Fotocollagen. Beispielhaft ist eine in der Ausstellung zu sehen: „Alpakablues“. Hans Jürgen Reichelt fühlt sich von der schwarzen Romantik angezogen und in gewisser Weise entspricht es auch seinem Bildkonzept.

Repro Hans-Jürgen Reichelt, Die Reise des Antiquars durchs Lommatzscher Land …, Radierung, 2018 Quelle: Hans-Jürgen Reichelt

Elisabeth Richter (Jg. 1971) beschreibt kraftvoll und elementar mit einem Stückchen Kreide in der Hand die Lebenswelt dörflicher Alltäglichkeit. Schwarze, schroffe Linienwände erweisen sich auf den ersten Blick zuweilen als undurchdringlich und dann entdeckt man eine innere Lichtquelle. Sie verdichtet und zeigt die Seele des Dorfes: Fensterausblicke, Giebel, Mauern, Garagen, Schuppen, Weiden. Immer spielt das Atmosphärische eine Rolle.

Nadja Göschel(Jg. 1965) war in Röhrsdorf fasziniert von den Schafen der Künstlerin und Gastgeberin Franziska Kunath und hat ihnen eine ganze Serie von weiß gehöhten Graphitzeichnungen gewidmet, die aufs Wesentliche reduziert Ausdruck einer ländlichen Idylle sind. „Dielengeschichten“ nennt sie eine Serie von Frottagen, von ausgedienten Dielen, die einst den Fußboden eines Raumes bedeckten, die voller Spuren der einstigen Bewohner sind. Sie entdeckte, ihre Phantasie anregende Formelemente, die ihr entgegen wuchsen und verstärkte diese mit Graphitstiften.

Sylvia Fenk (Jg. 1966) ist eine sensible Beobachterin der Natur, die in expressiver Geste oder mit feiner verknappter Linie ihren Seherlebnissen nachspürt. Faszinierend sind die reduzierten Radierungen von abgeernteten Feldern mit inspirierenden Perspektiven. Steffen Lipski (Jg. 1961) ist als Fotograf bekennender Romantiker. Wenn er den See mit Bäumen fotografiert und die Spiegelungen auf der Wasseroberfläche, so ist es nicht das Abbild, sondern er versucht, den Augenblick, das Wandelbare von Licht und Schatten im Bild fest zu halten. Es sind Sehnsuchtsorte, die Lipski entwirft und es ist eine poetische Zwischenwelt, die uns lockt. Das verheißen auch die Titel: Seelensuche, Rückholung, das Lied, Der Gesang.

Gerrit Höfig (Jg. 1963) ist Bildhauer. Malerei und Grafik erweitern sein bildnerisches Spektrum. Seine Kunst erzwingt die Fähigkeit zur Zwiesprache mit sich selbst, in Korrespondenz mit dem Bildraum. Seine Radierungen sind dynamische Gleichnisse vom Werden und Vergehen, von Licht und Schatten, von vielgestaltigen, atmosphärischen Landschaftsräumen. Seine Bilder schaffen Zonen der Stille. So entwickelte er eine Bildsprache, die sich zwischen den Polen von Abstraktion und Expressivität bewegt, wobei er immer um eine Deutung der Erscheinungswelt ringt. Gerrit Höfig entwirft visuelle Partituren von Himmel und Erde.

Maja Nagel (Jg. 1959) hatte den Mut ihre Figuren bis ins konturierte Piktogramm zu treiben Daraus entwickelte sie ihre prämierten Animationsfilme. Sie hat im Schoß von Mutter Erde gelegen, sich mit Gehörntem, Gefiedertem besprochen, sie hat sich gehäutet mehrfach, mit Augenmündern und Münderaugen zugehört. Sie sammelte Traumgeborenes, barg archaische Formen und verformte wieder, beäugte, beargwöhnte und verwöhnte die Betrachter. Sie war mitten in der Natur und sie ist wieder mitten in der Natur, in Röhrsdorf und besetzt die Landschaft mit ihren allzu bekannten Frauenfiguren. Die Bildpoesie von Maja Nagel impliziert immer rätselhafte Geschichten und Schichtungen, die ineinander überzugehen scheinen und sich wieder auflösen. Es ist eine faszinierende Ausstellung in der Begegnung von Bekanntem und Unbekanntem.

Ausstellung „ Kontraste“ bis 1.10.2019, Neues Rathaus Dresden, Dr. Külz-Ring 19, 2.Stock, geöffnet: Montag bis Freitag 9-18 Uhr

Von Karin Weber