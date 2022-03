Dresden

In Sachsens Landeshauptstadt wurde 2021 augenscheinlich weniger Crystal Meth konsumiert als in den Jahren zuvor. Das zumindest legt eine Studie der EU-Drogenbehörde nahe, in der das Abwasser von 75 europäischen Städten auf Drogenrückstände untersucht wurde.

Seit 2013 werden regelmäßig Proben aus dem Zufluss zur Kläranlage in Kaditz auf das Methamphetamin Crystal Meth getestet. Die Ergebnisse belegen, dass der Anteil der illegalen Droge im Dresdner Abwasser fast stetig zunahm – zumindest bis 2020. Die neueste Studie aus dem vergangenen Jahr zeigt nun einen Rückgang von rund 40 Prozent.

Die genaue Ursache dafür ließe sich aktuell noch nicht feststellen. Das teilte die städtische Suchtkoordinatorin Kristin Ferse mit. Auch sei das Untersuchungsergebnis bisher nicht auf die Entwicklungen in den Suchtberatungsstellen übertragbar – Ferse erklärt, warum: „Nicht jeder Konsument landet sofort oder überhaupt im Hilfesystem. Oft vergehen Jahre bis sie Beratung in Anspruch nehmen.“ Tatsächlich sei die Zahl der Klienten in der Crystal-bezogenen Suchtberatung seit 2020 sogar leicht angestiegen.

„Die Abwasseranalyse ist trotzdem ein guter Seismograph, um den tatsächlichen Konsum zu ermitteln“, meint Kristin Ferse. Im Vergleich zu anonymen Umfragen, bei der die Teilnehmer sich selbst falsch einschätzen könnten, gehe von ihr eine größere Verlässlichkeit aus. Doch natürlich hat auch diese Methode ihre Tücken. So lässt sich mit ihr zwar die schiere Menge des Konsums feststellen, jedoch nicht die Frequenz oder die Anzahl der Konsumenten.

Fest steht jedenfalls: Obwohl der Anteil an Crystal Meth im Abwasser zuletzt abnahm, bleibt Dresdenweiter Hotspot: Unter den 75 in der Studie untersuchten Städten, hat die Landeshauptstadt im Durchschnitt immer noch den neunthöchsten Anteil von Methamphetamin im Abwasser. Crystal Meth bleibt neben Cannabis also auch weiterhin die meistkonsumierte illegale Droge in der Stadt.

Von Benjamin Wätzold