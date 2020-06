Konsum Dresden will Preise für Frischewaren senken

Dresden

Die Genossenschaft Konsum Dresden wird die vom Bund beschlossene Mehrwertsteuersenkung nicht pauschal an ihre Kunden weitergeben, sondern will stattdessen die Preise vor allem für Frischeprodukte senken. Das erklärte Roger Ulke, der Vorstandssprecher des Konsum Dresden, bei Vorlage der Bilanz für 2019.

Mehr Umsatz 2019

Die dürfte beim Blick auf die Zahlen als erfreulich durchgehen, denn der Bruttoumsatz von 111,8 Millionen Euro war Ulke zufolge der höchste seit dem Jahr 2001. Im Vergleich zu 2018 hatte er um 2,1 Prozent zugelegt.

Unterm Strich ist auch etwas hängengeblieben: Der Jahresüberschuss liegt nach Konsumangaben bei gut 313 700 Euro (2018 waren es noch 378 540 Euro). An die rund 21 600 Genossenschaftsmitglieder (Stichtag 31. Dezember 2019) fließen Ausschüttungen in Höhe von 270 000 Euro (2018: 175 000 Euro).

6,8 Millionen in Dresden investiert

Der Konsum Dresden hatte Ende 2019 rund 830 Mitarbeiter (plus 76 Auszubildende) und betreibt 35 Märkte. Die Erweiterung der Verkaufsfläche auf insgesamt 29 250 Quadratmeter ist auch den 2019 neu eröffneten Märkten am Ullersdorfer Platz in Bühlau und auf der Löscherstraße in Striesen zu verdanken. Im vergangenen Jahr investierte die Genossenschaft nach eigenen Angaben 6,8 Millionen Euro in ihr städtisches Marktnetz.

Mehr Kunden, höhere Bonsummen

Die Währung von Händlern sind Bons. Anhand der aufgelaufenen Zahl von 10,2 Millionen Bons kam der Konsum im Vorjahr auf fast 100 000 Einkäufe mehr als noch 2018. Und: Es kamen nicht nur mehr Kunden, sondern im Durchschnitt gaben sie auch mehr Geld aus als im Jahr davor – statt 10,78 Euro waren es 10,92 Euro. Zu den Wachstumstreibern des Vorjahres zählt Ulke die Bereiche Imbiss, Catering und Bringservice.

Coronabedingte Zuwächse 2020

Wegen der Coronapandemie konnte der Konsum im ersten Halbjahr des laufenden Jahres etwa ein Zehntel mehr Geschäft machen. Damit, so Ulke, habe das Unternehmen pandemiebedingte Zusatzkosten von rund 600 000 Euro – unter anderem für Plexiglasscheiben, Wachpersonal, Masken und Mitarbeiterprämien – ausgleichen können.

Von Barbara Stock