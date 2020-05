Allesamt maskiert: Sachsens Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) zeigt in einem Präsentkorb in der Neustädter Markthalle in Dresden, was er noch viel öfter in den Supermarkt-Regalen sehen will: Lebensmittel aus der Region. Im Hintergrund stehen Konsumvorstand Roger Ulke (r.) und Markthallen-Chef Sören Goldemann. Quelle: Heiko Weckbrodt