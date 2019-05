Dresden

Die Arbeiten am neuen Dach der Dresdner Filmnächte schreiten voran. Am Elbufer ist das Gerüst bereits erkennbar. Die Membran, die die Gäste künftig vor Wind und Wetter schützen soll, fehlt allerdings noch. Bis zum Start der diesjährigen Kinozeit unter freiem Himmel am 27. Juni bleibt aber auch noch genug Zeit.

Nach 20 Jahren haben sich die Filmnächte-Macher für ein neues Dach entschieden. Quelle: Anja Schneider

Am 20. Mai wollen die Organisatoren über den Baufortschritt informieren. Weil die alte Konstruktion des Daches wiederholt saniert werden musste, hatten sich die Filmnächte-Macher nach 20 Jahren für eine neue Variante entschieden.

Von DNN