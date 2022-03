Konflikte in der Erstaufnahme – Kritik an Sachsens Flüchtlingsunterbringung

Dresden

Grüne-Stadtrat Torsten Schulze hat den Freistaat Sachsen für die mangelhafte Koordination der Flüchtlingsaufnahme kritisiert. „Wir haben ein unheimlich großes ehrenamtliches Engagement. Aber die staatlichen Stellen sind im Moment nicht in der Lage, die Situation zu koordinieren.“ So heiße es, dass sich Kriegsflüchtlinge zur Registrierung in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig melden sollen. „Das halte ich nicht für zumutbar“, sagt Schulze, „auch in Dresden und Chemnitz sollten Aufnahmezentren für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet werden.“ Zumal die Kriegsflüchtlinge mit ihren Dokumenten einreisen würden.

Fingerspitzengefühl bei der Einquartierung

Der Stadtrat forderte Fingerspitzengefühl bei der Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. So seien junge Frauen aus der Ukraine in die Erstaufnahmeeinrichtung an der Stauffenbergallee gebracht worden, in der auch männliche Flüchtlinge aus Syrien untergebracht seien. Das habe zu Konflikten geführt. Laut Schulze sollte der Freistaat darauf achten, dass Kriegsflüchtlinge für sich untergebracht werden.

Bereits jetzt sollte die Integration in Angriff genommen werden, fordert Torsten Schulze. Gemeinsam mit den Kammern könnte der Freistaat an Unternehmen herantreten und den Personalbedarf abfragen. Die Landeshauptstadt Dresden sei auch in der Lage, die Kinder von Kriegsflüchtlingen in den Kindertagesstätten zu betreuen.

Von Thomas Baumann-Hartwig