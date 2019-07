Dresden

Die Architektenkammer Sachsen lädt in diesem Jahr erstmals zu einer Wohnbaukonferenz nach Dresden ein. Die Konferenz findet am Donnerstag, 19. September, von 9 Uhr bis 17.30 Uhr im Festsaal der Sächsischen Landesärztekammer an der Schützenhöhe 16 statt.

Das Schwerpunktthema der Konferenz heißt verantwortungsvoller und kostengünstiger Wohnungsbau in Sachsen. Mit konkreten Objektvorstellungen und Fachvorträgen sollen unter anderem die geschichtliche Entwicklung des Wohnungsbaus, serielles Bauen versus Wohnqualität, Standards im kostengünstigen Wohnungsbau und Regularien des kostengünstigen Bauens behandelt werden.

Neben Architekten, Landschaftsarchitekten, Innenarchitekten, Stadtplanern und Ingenieuren werden explizit Vertreter aus Verwaltung, Ministerien, Kommunen, Wohnungsbaugenossenschaften und Gesellschaften sowie Bauträger und Projektentwickler eingeladen. Ziel der Tagung ist es, dass die Teilnehmer vom Austausch zwischen den verschiedensten Projektbeteiligten profitieren.

Die Teilnahme an der Konferenz kostet 120 Euro regulär und ermäßigt 60 Euro. Eine vorige Anmeldung ist erwünscht und mit einem Formular auf Internetseite der Architektenkammer unter www.aksachsen.org möglich.

