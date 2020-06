Kompromiss zu Kitagebühren in Dresden auf der Kippe

Dresden

Die Debatte um höhere Kitagebühren in Dresden wird zur Hängepartie: Die Grünen wollen ihren alten Kooperationspartner SPD noch nicht aufgeben und ohne die Grünen will sich auch die CDU nicht im Stadtrat verkämpfen. Entscheiden sich die Stadträte nicht für die Erhöhung, müssen sie irgendwann sagen, woher das Geld kommen soll.

Ein Bündnis aus Stadträten der Grünen, der CDU und der FDP hat einen Antrag zur Erhöhung der Kitagebühren auf den Weg gebracht. Damit sollen Pläne der Verwaltung abgemildert werden, wonach beispielsweise der Aufenthalt in der Kinderkrippe um mehr als 60 Euro pro Monat teurer werden könnte. Zu den Hintergründen zählt, dass der Stadtrat, auch mit den Stimmen der CDU, im vergangenen Jahr eine Erhöhung abgelehnt hatte.

Der damalige Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann, der inzwischen Finanzminister in Sachsen ist, war mit dem Vorschlag einer moderaten Erhöhung gescheitert. Seine CDU-Parteifreunde verlangten, dass im Kitabereich zunächst nach Einsparmöglichkeiten gesucht werde. Die Linken sind grundsätzlich gegen eine Erhöhung, weil sie mit diesem Ansatz in den Kommunalwahlkampf gezogen sind und die SPD lehnt eine Erhöhung ab, da sie auf Landesebene nach der beitragsfreien Kita strebt. Bislang konnte sie sich damit im Regierungsbündnis mit CDU und Grünen aber nicht durchsetzen.

Für Eltern Unterschied nicht unerheblich

Aufgrund dieser Lage sieht sich die Verwaltung nun zu einem größeren Erhöhungsschritt veranlasst. In den vergangenen Jahren wurde der Anstieg der Betriebskosten in den Kitas, wozu vor allem Personalkosten gehören, im gleichen Verhältnis auf die Eltern umgelegt. Zudem schöpfte die Stadt die gesetzlichen Obergrenzen für die Beteiligung der Eltern an den Betriebskosten aus.

Davon will das gründ-schwarz-gelbe Jamaika-Bündnis nun abrücken. Der Anteil der Eltern an den Betriebskosten, der beispielsweise bei der Krippe bis zu 23 und im Kindergartenbereich bis zu 30 Prozent betragen darf, soll um mindestens zwei Prozentpunkte sinken.

Für die Eltern ist der Unterschied nicht unerheblich: In der Kinderkrippe werden derzeit 216,49 Euro pro Monat bezahlt. Der Vorschlag der Verwaltung hätte eine Anhebung auf 284,78 Euro bedeutet. Der Jamaika-Antrag kommt bei 260,02 Euro (9 Stunden) an – eine Reduzierung um 297,16 Euro im Jahr. Bei den Kindergärten würde der Unterschied zwischen 178,06 und 166,19 Euro eine Erleichterung um 142,45 Euro pro Jahr ausmachen. Derzeit liegt der Beitrag bei 155,92 Euro monatlich.

Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses notwendig

Die Absenkung der Umlageschlüssel für den Elternanteil müsste durch den Stadthaushalt ausgeglichen werden. Das kostet 2021 rund fünf Millionen Euro und 2022 weitere rund 5,1 Millionen, heißt es im Antrag. Die Initiatoren berufen sich dabei auf Hochrechnungen der Verwaltung. Weitere rund 1,5 Millionen Euro werden im aktuellen Haushaltsjahr auszugleichen sein. Die Beitragserhöhung war ab 1. September schon im Haushalt eingeplant, den die Stadträte vor zwei Jahren verabschiedet haben.

Künftig soll so etwas vermieden werden: Die neu gefasste Elternbeitragssatzung sieht „zur Minderung des Verwaltungsaufwandes eine automatische Anpassung der Elternbeiträge auf Grundlage der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten des Vorjahres“ vor. Nur wenn jemand dies ausdrücklich nicht will, käme es zu neuen Beschlüssen.

Damit der Jamaika-Antrag bis zur letzten Sitzung des Stadtrats vor der Sommerpause, am 16. und 17. Juli, ausreichend vorbereitet werden kann, ist eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses notwendig.

Erfolgsaussichten sind gering

Für die Grünen erklärt Torsten Schulze, Mitinitiator des Antrags, es gebe nur mit der SPD eine breite Mehrheit im Stadtrat. Daher werde auf weitere Gespräche gesetzt und die Hoffnung, Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) könnte ausreichend Einfluss auf die ihn tragende Fraktion haben.

„Die Dämpfung der Umlage der Betriebskosten ist weiterhin unser Ziel“, erklärt der Bildungspolitiker der CDU, Matthias Dietze, gegenüber DNN. Wenn das Votum der Grünen aber so weiterbesteht, „werden wir nicht gegen die politische Mehrheit aus AfD, Linken, SPD und Grünen ankämpfen“, macht Dietze klar.

Die derzeitigen Befürworter der gedämpften Erhöhung bringen es im Stadtrat nur auf 34 Mitglieder, die Mehrheit liegt bei 36. Mit der SPD gebe es potenziell 40 Stimmen. Die Erfolgsaussichten sind jedoch gering. Albrecht Pallas, Vorsitzender der SPD Dresden, erklärte bereits: „Viele Familien haben in den letzten Wochen große Belastungen geschultert. Jetzt überhastet höhere Beiträge für Kita und Hort zu beschließen, halte ich für falsch.“ Der Stadtrat tue gut daran, die Sondersteuerschätzung im September abzuwarten und dann ein Paket vorzulegen, das Familien mit unteren und mittleren Einkommen nicht über Gebühr belaste.

„Prüfungen für Entlastung der Eltern unverzüglich beginnen“

„Darüber hinaus setzen wir uns bei der sächsischen Landesregierung dafür ein, den Landeszuschuss zu den Kita-Gebühren zu erhöhen und die notwendigen Prüfungen für eine Entlastung der Eltern bei den Beiträgen unverzüglich zu beginnen.“

Auf Landesebene hat es die SPD aber nun mit CDU-Finanzminister Vorjohann zu tun. Der hat als Bildungsbürgermeister schon immer wenig für Beitragsfreiheit übriggehabt. Wenn wahrscheinlich ab 1. Juli sein Nachfolger Jan Donhauser, bislang CDU-Fraktionschef im Stadtrat, sein Amt als Bildungsbürgermeister antritt, wird sich zeigen, wie er damit umgeht.

