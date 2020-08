Dresden

Die Parallelen sind nicht wirklich überraschend: Als vor fast 45 Jahren in Westdeutschland die Gurtpflicht eingeführt wird, reagieren viele Deutsche mit seltener Hysterie. Von einem „bizarren Glaubenskrieg“ ist in Berichten die Rede und von einem tiefen ideologischen Graben, der ein Land durchzieht, das in gehorsame und renitente Staatsbürger zu zerfallen scheint.

Ein Verkehrsrichter erlangt traurige Berühmtheit dadurch, dass er die Pflicht zum Anschnallen gar als „eine Art Todesurteil“ verteufelt und sich zu dem Satz versteigt, er werde der Gurtpflicht niemals Folge leisten. Später bereute er diesen Spruch und sagte auch sonst durchaus kluge Dinge. Der Staat müsse aufklären, das Für und Wider ehrlich beschreiben, überzeugen.

Anzeige

Maskenpflicht : Spaltpilz in der Gesellschaft

So ist das auch heute: Die Maskenpflicht in der Coronakrise hat das Potenzial zum Spaltpilz in der Gesellschaft. Es begann mit einem unglücklichen Hin und Her über Sinn und Unsinn des Tragens, dahinter stand mehr der Mangel an Masken als vernünftige Überlegung. Vielleicht kennen wir irgendwann einen besseren Weg, aber bislang ist das Einzige, was wirklich schützt: Abstand. Wo der nicht ausreichend möglich ist – in Bussen und Bahnen, beim Einkauf – muss das Ansteckungsrisiko durch Masken minimiert werden.

Weitere DNN+ Artikel

Natürlich sind Nebenwirkungen möglich. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Durchfeuchtet helfen sie nicht, nach endlosem Wechsel zwischen Hosentasche und Nasenspitze sind sie eher Brutstätte als Schutz. Nachdem die Politik erst über Lockerungen fabulierte, soll nun ein Bußgeld die Maskenpflicht durchsetzen. Dem Gurt verhalf es einst zum Durchbruch, auch weil es überall gleich war.

Wer keine Maske trägt, gefährdet andere

Wie seinerzeit so gibt es heute die Diskussion um die Kontrollierbarkeit. Das sollte sich auch diesmal bald legen. Nach einer Übergangszeit – vielleicht mit Ermahnungen und kostenloser Maskenverteilung – müssen Verweigerer Konsequenzen spüren. Dafür braucht es die Polizei, das darf nicht an Fahrscheinkontrolleuren hängen bleiben. Der Gurt ist heute weitgehend selbstverständlich, das sollte bald bei der „Mund-Nase-Bedeckung“ nicht anders sein.

Denn es gibt einen gravierenden Unterschied. Wer ohne Gurt fährt, gefährdet vor allem sich selbst. Wer keine Maske trägt, gefährdet andere.

Von Ingolf Pleil