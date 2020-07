Dresden

Was war in Coronazeiten schon normal? Stimmt, so gut wie nichts! Da macht auch der Neustart im Profifußball keine Ausnahme. Dynamo Dresden traf es besonders hart. Die Schwarzgelben durften aufgrund von mehreren Coronavirus-Fällen erst nach mehrwöchiger Quarantäne ins Training einsteigen und damit später als die Konkurrenz, mussten anschließend neun Spiele in 28 Tagen absolvieren. Das war ganz eindeutig ein Nachteil.

Aus diesem Umstand will der Verein jetzt Kapital schlagen und den Abstieg am Grünen Tisch doch noch verhindern. Man redet mit der Deutschen Fußball Liga ( DFL) über eine Aufstockung der 2. Liga auf 20 Vereine. Das würde sicher auch Mitabsteiger Wehen Wiesbaden freuen. Aber was sagt der in der Relegation unterlegene Drittligist Ingolstadt dazu? Gerechtigkeit für alle? Also auf 21 Vereine aufstocken?

Rechtlich fundiert und begründet?!

Der renommierte Sportrechtler Christoph Schickhardt, der gut 800 Fälle vor dem Sportgericht des Deutschen Fußball Bundes ( DFB) verhandelt hat, hält Dynamos Ansinnen für legitim. Wie er denn die Chancen des Protestes beziffert, lässt Schickhardt wohlweislich offen. Rechtlich fundiert und begründet will er Dynamos Ansatz nicht nennen. Und liegt damit goldrichtig. Auch wenn sich Dynamo am Freitagabend verwundert zeigte, dass die DFL dem Verein die kalte Schulter zeigt.

Der Vorstoß ist auch nicht fair gegenüber der DFL. Dass die 1. und 2. Bundesliga überhaupt zu Ende gespielt werden konnten, war für die meisten Vereine (über-)lebensnotwendig. Und hat Nachahmer in halb Europa gefunden. Dass in einer solchen Ausnahmesituation nicht alles perfekt und gerecht laufen kann, musste allen Beteiligten vom Wiederanpfiff an klar sein.

Abstiegsplatz schon vor der Pandemie

Was soll das nachträgliche Rummaulen also? Dynamo sollte sich endlich eingestehen, dass das Team eine grottenschlechte Saison gespielt hat – Corona hin oder her. Wer etwa die Heimniederlage gegen Hannover 96 gesehen hat, der musste zu dem Schluss kommen: Diese Mannschaft hat in dieser Liga nichts zu suchen! Und wer heute von Wettbewerbsverzerrung redet, sei daran erinnert, dass der Club schon vor der Pandemie auf einem Abstiegsplatz stand. Echte Sportsmänner würden die Gespräche mit der DFL abbrechen, sich den Mund abwischen und in der 3. Liga auf dem Platz die Zweitklassigkeit zurückerobern!

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel