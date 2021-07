Dresden

Die Dresdner und Gäste der Stadt sind sich einig: Das Bus- und Straßenbahnnetz setzt Maßstäbe. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) gehören bei jeder Kundenbefragung bundesweit zu den Besten. Doch es sind dunkle Wolken aufgezogen: Die DVB brauchen immer mehr Millionen als Zuschuss. Die Konzernmutter Technische Werke Dresden will den Verlustausgleich bei 55 Millionen Euro pro Jahr deckeln. Aber dieses Jahr werden die Verkehrsbetriebe wohl 65 Millionen Euro Miese einfahren. Oder noch mehr?

Wer soll den ÖPNV bezahlen?

Wer soll das bezahlen? Ist das eigentlich die richtige Frage? Für die Linken schon: Wenn es mehr kostet, muss die Stadt eben eigene Mittel einsetzen, so die linke Logik. Die Grünen wollen auch die Stadt bei der Finanzierung mit ins Boot holen und gleichzeitig den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Stadt beschleunigen. Was zulasten der Autos gehen wird, ganz klar. Parkplätze und Autospuren werden wegfallen, wenn sich der ÖPNV breitmachen darf. Dafür fahren Busse und Bahnen schneller, was Betriebskosten spart. Ein Verlustgeschäft bleibt es trotzdem.

Wer soll den ÖPNV bezahlen? Oder sollte die Frage besser heißen: Welche Angebote wollen wir bezahlen? Das wäre eine politische Frage, weil hier jede Partei Akzente setzen könnte. Sollen sich die Verkehrsbetriebe auf ihr Kerngeschäft Bus- und Straßenbahnverkehr konzentrieren? Unter knallharten marktwirtschaftlichen Prämissen? Was beispielsweise heißen würde, dass unrentable Linien einfach eingestellt werden.

Alles im Leben hat seinen Preis

Ist es der feste politische Wille, dass in Dresden die Fahrkarten weniger kosten als in vergleichbaren Großstädten? Das hat Auswirkungen auf die Einnahmen des Verkehrsunternehmens. Vielleicht gibt es ja sogar Bestrebungen, die Debatte ums 365-Euro-Ticket aus dem Dornröschenschlaf zu wecken?

„Wer bestellt, bezahlt“, besagt das Konnexitätsprinzip. Alles im Leben hat seinen Preis, sagt der Volksmund. Das bedeutet für die ÖPNV-Debatte: Das Kerngeschäft der DVB bezahlen die TWD. Für politisch gewünschte Aufgaben muss die Stadtkasse herhalten. Die Diskussion darüber, welche Standards sich Dresden beim ÖPNV leisten will, muss aber erst noch geführt werden.

Von Thomas Baumann-Hartwig