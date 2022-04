Dresden

Was bitte reitet den sächsischen Ministerpräsidenten, sich zum Chef-Lobbyisten von Kriegsverbrecher Wladimir Putin aufzuspielen? Es gab einige Momente in den vergangenen 22 Jahren, in denen ich mich geschämt habe, ein Sachse zu sein. Aber noch nie habe ich mich so sehr dafür geschämt, als Michael Kretschmer am Donnerstagabend davon schwadronierte, dass die Lieferung von Panzern an die Ukraine eine Grenze überschreiten würde und Deutschland nicht zu einer Kriegspartei werden dürfe.

Lieber Herr Kretschmer, Deutschland ist schon lange eine Kriegspartei: Tausende Menschen sind vor Putins Bomben nach Deutschland geflüchtet. Vor den Bluthunden, die wahllos Zivilisten massakrieren und eine Metropole wie Mariupol systematisch zu Klump zerschießen – Haus für Haus, wie seinerzeit in Grosny. Sind die Ukrainer möglicherweise selbst Schuld an ihrem Schicksal, Herr Kretschmer, weil sie sich verteidigen statt zu kapitulieren? Können wir Deutschen uns fein heraushalten und zusehen, wie acht Autostunden entfernt Kriegsverbrechen begangen werden? Um schon an die künftige Zusammenarbeit mit Russland zu denken?

Keine Frage der Ökonomie, sondern eine der Haltung

Mir gehen die Putin-Versteher in der Bundesregierung auf den Geist, ich finde Putin-Versteher Michael Kretschmer nur noch peinlich. Ich halte es für höchst zynisch, den Krieg zu verurteilen, aber mit dem Kriegsverbrecher Geschäfte zu machen. Das ist keine Frage der Ökonomie, sondern eine Frage der Haltung. Es ist widerlich, den Ukrainern Durchhalteparolen zuzurufen, ihnen aber Waffen zu verweigern.

Wie bitte sollen sich die Tausenden Kriegsflüchtlinge, die in Sachsen untergekommen sind, bei den Worten des sächsischen Ministerpräsidenten fühlen? Es sind Frauen und Kinder, die um ihre Männer und Väter bangen und die von ihrem obersten Gastgeber zu hören bekommen, wie wichtig Kontakte mit dem Aggressor sind. Dieser Ministerpräsident sollte sich endlich darauf besinnen, die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen im Freistaat zu steuern und seinen ahnungslosen Innenminister Roland Wöller ins Laufen bringen. Machen Sie Ihren Job, Herr Kretschmer, und ersparen Sie uns weitere Peinlichkeiten!

