Regeln sind nur dann Regeln, wenn sich alle daran halten. Das ist im Fußball nicht anders als in der Politik. Wenn Regeln aber schlecht sind, müssen sie geändert werden. Die Regeln für das PlusBus-Netz in Sachsen sind zwar gut gemeint, aber schlecht gemacht. Deshalb müssen sie geändert werden. Und zwar schnell.

Der Verkehrsverbund Oberelbe soll 3,4 Millionen Euro einbüßen, weil der Zweckverband die PlusBus-Regeln nicht stur befolgt, sondern sich an den Bedürfnissen des Schülerverkehrs und an Kundenwünschen orientiert. Ziel der PlusBusse ist es, dass im ländlichen Raum öfter als aller zwei oder drei Stunden ein Bus fährt. PlusBusse sollen 15 Fahrten am Tag im festen Takt auf der gleichen Strecke anbieten. Der Ansatz ist gut. Aber: Wenn schon dichter Verkehr auf der Bergstraße in Dresden und eine damit verbundene Fahrplanabweichung von fünf Minuten dazu führt, dass der Freistaat die Finanzierung der Linien kappt, dann ist etwas faul.

Weniger Zuschüsse – wegen Kundenorientierung

Wenn es auch dafür kein Geld gibt, dass die Abfahrtszeiten der Busse an den Schulbeginn angepasst sind, dass der Bus früh einen Umweg über ein Gewerbegebiet nimmt und dort Beschäftigte absetzt oder dass der letzte Bus ein paar Minuten später in Dresden abfährt, damit Verkäufer nach Ladenschluss noch mitkommen, dann sind die Regeln mies. Will der Freistaat Busse finanzieren, die zwar im Takt und auf der Strecke bleiben, aber kaum genutzt werden – weil sie an den Bedürfnissen der Fahrgäste vorbeifahren?

So sammelt das PlusBus-System nur Minuspunkte. Bei den Fahrgästen sowieso. Bei den Landkreisen in der Region um Dresden auch, die mit eigenen Mitteln Schulbusse hinter den PlusBussen herschicken müssten. Und in Dresden: Jeder Bewohner des Umlandes, der wegen unflexibler Fahrzeiten aufs Auto umsteigt, ist auch für die Dresdner Verkehrsbetriebe verloren. Weil er in der Stadt nicht mehr vom PlusBus in die Straßenbahn umsteigt.

